LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ), kimyasal silahların önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla verilen "OPCW-The Hague Award" ödülünü bu yıl iki kurum paylaştı.

"OPCW-The Hague Award" ödülüne, Cezayir'deki Afrika Terörizm Çalışma ve Araştırmaları Merkezi (ACSRT) ve Roma Tor Vergata Üniversitesinin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer'e (KBRN) Karşı Koruma Bölümü layık görüldü.

İki kurumun ödülleri, KSYÖ’nün Lahey’de düzenlenen taraf devletler yıllık konferansının birinci gününün sonunda KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü ile Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke tarafından verildi.

Her iki kuruma 45’er bin avronun yanı sıra birer madalya ve sertifika takdim edildi.

KSYÖ’nün 2013’te kazandığı Nobel Barış Ödülü’nün ardından, elde ettiği yüksek görünürlüğünü devam ettirmek amacıyla düzenlediği ödül her yıl, kimyasal silahların yasaklanması sözleşmesinin uygulanmasına katkı sunan kişi ya da kurumlara veriliyor.

Ödül için kar amacı gütmeyen kişi ya da kurumlar aday olabiliyor.





