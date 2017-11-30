KSYÖ'nün yeni genel direktörü resmen atandı

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) yeni genel direktörlüğüne İspanyanın Lahey Büyükelçisi Fernando Arias atandı.

KSYÖ taraf devletlerin yıllık konferansında, geçen ay KSYÖ İcra Konseyinin tavsiyesi üzerine Büyükelçi Fernando Arias'ın atanması, konferanstaki taraf devletlerin delegeleri tarafından onaylandı.

Arias'ı tebrik eden KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, "Size yeni görevinizde başarılar diliyorum çünkü örgüt kimyasal silahların tekrar kullanılmasını önleme hedefine eskisinden daha da çok odaklandı." dedi.

Göreve geldiğinden beri çok önemli adımlar atıldığını ve büyük tecrübe kazandığını ifade eden Üzümcü, temmuz ayına kadar Arias'a her şekilde yardımcı olacağını ve bilgi aktarımında bulunacağını söyledi.

Örgütü bekleyen zorlukların üstesinden gelmek için kararlı olduğunu vurgulayan Arias da "Bu inançla, yapılması gereken her türlü çalışmada aktif ve aynı zamanda sağduyulu bir rol üstleneceğim." diye konuştu.

Arias, "Örgüt, Ahmet Üzümcü'nün sayesinde uluslararası arenada çok önemli ve saygın bir duruma geldi. Görevimin önemi ve zorluklarının arttığını biliyorum. Her zaman diyaloğa ve bütün taraf devletlerin önerilerine açık olacağım. Beraber tüm sorunların üstesinden geleceğimi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Arias, iki dönem görev yapan Üzümcü'nün 25 Temmuz 2018'de görevinin sona ermesinin ardından dört yıl sürecek yeni görevine başlayacak.

Kimyasal silahların tasfiye edilmesi sürecine yaptığı büyük katkılardan dolayı KSYÖ'ye verilen ödülü Genel Direktör Üzümcü, 2013'te Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle almıştı.

