Küba'da insan kaçakçılığıyla mücadele

HAVANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), insan kaçakçılığının incelenmesi amacıyla 10 yıl aradan sonra Küba'ya ilk kez bağımsız bir uzman gönderecek.

BM'nin Özel Raportörü Maria Grazia Giammarinaro'nun, 10 Nisan'da Küba'da insan kaçakçılığı konusunda kaydedilen gelişmeler konusunda yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

BM uzmanları diğer ülkelere rutin olarak bu tür ziyaretlerde bulunurken, Küba'ya 10 yıldır bağımsız bir uzman gönderilmemişti.

ABD, 2015 yılında iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi sürecinin başlamasının ardından Küba'yı modern kölelikle mücadelede başarısız olan ülkeler listesinden çıkarmıştı.