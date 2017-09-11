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Küba'da Irma Kasırgası

- Küba'nın kuzey sahillerini vuran kasırganın yol açtığı fırtına ve sellerde 10 kişi hayatını kaybetti - Başkent Havana'da sahilden şehir merkezine doğru birkaç semt sular altında kaldı

Küba'da Irma Kasırgası

HAVANA (AA) - Küba'da Irma Kasırgası nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Küba devlet televizyonu, ülkenin kuzey sahillerini vuran kasırganın yol açtığı fırtına ve sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 10 olduğunu duyurdu.

Can kayıplarının büyük bölümü, sahilden şehir merkezine doğru birkaç semtin sular altında kaldığı Havana'da yaşandı.

Ölümlerin bazılarının halihazırda çürümekte olan bazı eski binaların seller nedeniyle kısmen çökmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Ülkedeki konut stokunun büyük bölümü yıllanmış eski binalardan oluşuyor.

- Florida'da tahliyeler

Öte yandan kasırganın pazar günü sahillerine ulaştığı ABD'nin Florida eyaletinin Jacksonville şehrine bağlı Clay County bölgesinde, yöredeki dere ve göllerin taşması sonucu yerleşimlerin sular altında kaldığı bildirildi.

Clay County acil durum yönetimi direktörü John Ward, kurtarma ekiplerinin dün su altında kalan evlerdeki 46 kişiyi kurtardığını açıkladı. Ward, yörede 400 ila 500 evin selde hasar gördüğünü ancak herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Öte yandan Florida sahillerini vurduktan sonra eyaletin kuzeyine doğru ilerleyen kasırganın kategori 1 seviyesine gerilediği bildirildi.

Atlantik Okyanusu üzerinde oluşan Irma Kasırgası, Küba ve ABD'de hissedilmeden önce Karayip Denizi'nin doğusundaki "Küçük Antiller" denilen ada ve takımadaları etkisi altına almış, daha sonra batıya doğru hareket ederek "Büyük Antiller" denilen Porto Rico, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba'nın bulunduğu adaların kuzey sahillerini vurmuştu. Kasırgada ABD ve Küba dışında, Karayipler'deki diğer bölgelerde 24 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABDFloridaIrma KasırgasıKüba
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