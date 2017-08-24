Küba'daki ABD ve Kanada diplomatlarındaki işitme kaybı

WASHINGTON (AA) - ABD ve Kanada'nın Havana Büyükelçiliklerinde işitme kaybına uğrayan diplomatlara hafif travmatik beyin yaralanması ve merkezi sinir sisteminde hasar tanısı konulduğu bildirildi.

Amerikalı haber kanalı CBS'in elde ettiği sağlık raporlarında, Kasım 2016'da her iki ülkenin büyükelçilik çalışanları ve aile üyelerinde eş zamanlı başlayan ve ilkbaharda sona eren rahatsızlık için hafif travmatik beyin yaralanması ve merkezi sinir sisteminde hasar teşhisi konulduğu ortaya çıktı.

Sağlık raporlarına göre, geçen yıl aralıktan bu yana diplomatlar işitme kaybının yanı sıra bulantı, baş ağrısı ve denge bozukluğu gibi semptomlardan şikayet etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı basın açıklamasında, konuyla ilgili detaylı bilgi vermekten kaçınarak, "Orada olanlar ABD hükümeti için büyük önem taşıyor." dedi.

Benzeri bir olaya daha önce rastlanılmadığını ifade eden Nauert, konuyu ciddiye aldıklarını vurguladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, diplomatların evlerinin bir tür sonik saldırının hedefi olup olmadığının araştırıldığını aktardı.

Ağustos başında ABD'li ve Kanadalı diplomatların darp edildiği iddiası ortaya atılmış, bu diplomatların işitme kaybı yaşadığı ortaya çıkmıştı. Olay üzerine ABD'de görevli Kübalı iki diplomat sınır dışı edilmişti.

Küba Dışişleri Bakanlığı, olayın araştırıldığını ve Kübalı diplomatların sınır dışı edilmesinin "haksız ve gerekçesiz" olduğunu açıklamıştı.



























