Küba'daki Amerikalı diplomatlarda işitme kaybı

ANKARA (AA) - ABD'nin Havana Büyükelçiliğinde gizemli bir şekilde işitme kaybına uğrayan diplomatların ve aile üyelerinin sayısının 10'dan fazla olduğu bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen iki Amerikalı yetkili, CNN'e yaptıkları açıklamada, 2016 yılı Kasım ayında başlayan ve bu ilkbaharda sona eren gizemli saldırılar nedeniyle 10'u aşkın Amerikalı diplomat ve aile üyesinin tedavi gördüğünü söyledi.

Tedavi gören diplomatlardan ikisinin Küba'ya geri dönemediği, bazı diplomatların da görev süreleri dolmadan ABD'ye geldiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaşanan olaylara ve personel değişimine rağmen ABD'nin Havana Büyükelçiliğinin "tamamen operasyonel" olduğunu açıkladı.

Amerikalı yetkililer, beş Kanadalı diplomat ve aile üyelerinin de haziran ayında benzer biçimde işitme kaybı yaşadığını kaydetti.

Olay üzerine ABD'de görevli Kübalı iki diplomat sınır dışı edilmişti.

Küba Dışişleri Bakanlığı, olayın araştırıldığını ve Kübalı diplomatların sınır dışı edilmesinin "haksız ve gerekçesiz" olduğunu açıklamıştı.

Diplomatların sağırlığa yol açabilen bir tür sonik cihaz ile saldırıya uğradığı iddia ediliyor.