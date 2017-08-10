Küba'daki Kanadalı diplomat işitme kaybı yaşıyor

TORONTO (AA) - Kanada hükümeti, Küba'da görevli en az bir Kanadalı diplomatın işitme kaybı nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

Kanada Küresel İlişkiler Birimi Sözcüsü Brianne Maxwell, yaptığı açıklamada Kanadalı yetkililerin, "alışılmadık semptomların, Havana'daki Kanadalı ve ABD'li diplomatik personel ile ailelerini etkilediğinin farkında olduğunu" belirtti.



Maxwell, "Hükümet, ABD ve Küba makamları da dahil olmak üzere, konuyu tespit etmek için aktif şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı.



Sözcü Maxwell ayrıca, Kanadalı turistlerin ve diğer ziyaretçilerin bu durumdan etkilenmiş olduğuna inanmak için bir neden olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD'li yetkililer, bazısı elçilikte yeni göreve başlayan birkaç ABD'li diplomatın 2016 sonbaharında, nedeni açıklanamayan şekilde işitme kaybı yaşamaya başladığını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün, Havana'da görevli bazı Amerikalı diplomatların, gizli bir sonik cihaza maruz kalması sonucu ciddi duyma kaybı yaşadığı ve darbedildiği iddiası üzerine Küba'nın Washington Büyükelçiliğindeki iki diplomatı sınır dışı ettiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Küba'daki bazı Amerikalı diplomatların "darbedildiği" iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, Havana'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli diplomatların başına "birtakım olaylar" geldiğini belirtmiş ancak detay vermekten kaçınmıştı. Nauert, Amerikalı diplomatların başına gelen ilk olayın 2016 yılının sonlarında gerçekleştiğini kaydetmişti.

ABD basınında yer alan haberlerde ise Amerikalı bazı diplomatların Küba'da darbedildiği, bu kişilerden birinin duyma yetisini kaybettiği öne sürülmüştü.

Öte yandan Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iddiaların araştırıldığı ifade edilmiş ve Kübalı diplomatların sınır dışı edilmesinin "haksız ve gerekçesiz" olduğu vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Küba, evrensel olarak, ABD vatandaşları dahil, ziyaretçiler ve yabancı diplomatlar için güvenli bir yer olarak kabul edilir." ifadesi kullanılmıştı.



