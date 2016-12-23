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Kubilay'ın şehit edilişinin 86. yılı

- Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Menemen'deki anıtı önünde törenle anıldı

Kubilay'ın şehit edilişinin 86. yılı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın şehit edilişinin 86. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Kubilay Şehitliği'ndeki törende ilk olarak anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunmasının ardından tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Üsteğmen Hüseyin Alkan Üner, törende, şehit Kubilay'ın, kalbi vatan sevgisiyle dolu bir idealistin, millet ve cumhuriyet değerleriyle bayraklaşan vatan toprakları uğruna canını seve seve feda etmenin en güzel örneği olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kubilay olmak vatanseverliktir, Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermemektir. Kubilay olmak, cumhuriyet için gericiler karşısında gerekirse başını vermek ama asla boyun eğmemek, asla eğilmemektir. Kubilay olmak, karanlık yerine aydınlığın, dogmaların yerine bilimselliği ve akılcılığı seçmektir."

Öğrencilerin şiir okumasının ardından Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit ve diğer protokol üyelerince anıt özel defteri imzalandı.

Programın ardından Menemen Garnizon Şehitliği'nde dua edildi, şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı.

Törene, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, şehit Kubilay'ın yakınları ve diğer ilgililer katıldı.

Bu arada Menemen Belediyesi öncülüğünde Kubilay Şehitliği ve anıtının bulunduğu Yıldıztepe mevkisine "Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Türk bayrağı taşıyan grup, anıta karanfil bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



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