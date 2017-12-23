İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın şehit edilişinin 87. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Kubilay Şehitliği'nde, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, anıta çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunması sırasında tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, törende yaptığı konuşmada Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın isminin "vatanseverlik" anlamına geldiğini belirterek, "Kubilay olmak vatanseverliktir, Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermemektir. Kubilay olmak, Cumhuriyet ve gericiler karşısında gerekirse başını vermek ama asla boyun eğmemek, asla eğilmemektir." ifadesini kullandı.

Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit de şehitlerin emanetine sahip çıkacaklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ve milleti ilelebet var olmaya devam edecektir." dedi.

Anma programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda dereceye girenlere kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Orgeneral Recep, Kocaoğlu ve Kubilay ailesi adına Mustafa Kubilay'ın katıldığı törenin ardından, şehitlik ziyareti yapılarak, mezarlara karanfil bırakıldı.

Tören sonrası Menemen Metro İstasyonu önünde toplanan bir grup, "Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Kubilay Şehitliği'nin bulunduğu Yıldıztepe mevkisine yürüyen grup, şehitliğe karanfil bıraktı.

Yürüyüşe DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da eşlik etti.