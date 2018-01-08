Kucağında çocukla otomobil kullandı

KONYA (AA) - Konya'da, kucağında çocukla otomobil kullanırken görüntülenen sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.
Merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde seyreden 42 CMG 23 plakalı otomobil sürücüsü, kucağında çocukla araç kullanmaya çalıştı.
Yoğun trafik akışının bulunduğu caddede ilerleyen otomobil sürücüsü, diğer sürücüler tarafından şaşkınlıkla izlendi.
Trafiği tehlikeye düşüren sürücünün kucağında çocukla otomobil kullanması kameraya yansıdı.
Polisin, plakadan yola çıkarak sürücüye ulaşmaya çalıştığı ve cezai işlem uygulayacağı öğrenildi.