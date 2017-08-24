"Küçük Amerika" hayalet kente döndü

ADANA (AA) - Bir zamanlar "Küçük Amerika" olarak tabir edilen Adana'nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nün bulunduğu bölgedeki esnaf, üste çalışan yabancı askerlerin dışarı çıkışlarına uygulanan kısıtlama nedeniyle iş yapamadığı için dükkanlarını birer birer kapatıyor.

Çok sayıda yabancı askerin görev yaptığı üssün bulunduğu bölge, adeta hayalet kenti andırıyor.

Bir zamanlar belde olan ve mahalleye dönüşen İncirlik'te, halıcıdan hediyelik eşya satıcısı ve berbere kadar birçok esnaf, iş yapamadığı için dükkanını kapattı.

Körfez Savaşları sırasında ekonomik yönden parlak bir dönem geçiren bölge esnafı, zaman içerisinde asker sayısının azalması ve üs dışına çıkışların kısıtlanması nedeniyle zor günler geçiriyor.

Eskiden yeni iş yeri açacakların kiralayacak dükkan bulmakta zorlandığı bölgede, yaşanan gelişmeler nedeniyle mevcut iş yerleri bir bir kapanıyor.

İş yerlerinin kapanması ve satılması nedeni ile asılan "kiralık" veya "satılık" tabelalarındaki telefon numaralarını ise arayıp soran yok. Bölgede kapısına kilit vurulan birçok iş yeri bakımsızlık nedeniyle adeta harabeye dönmüş durumda.

Müşterilerin bir zamanlar kuyrukta beklediği, çarşının cıvıl cıvıl olduğu, esnafın yüzünün her daim güldüğü İncirlik'te şu günlerde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki esnaf, az da olsa bir umutla eski hareketli günlerin geri gelmesini bekliyor.

- "Artık ümit de bitiyor"

Müslüm Akbay, 30 yıldan beri bölgede esnaflık yaptığını ve berber dükkanı bulunduğunu söyledi.

Bölgenin artık hayalet şehir görünümüne büründüğünü ifade eden Akbay, şunları dile getirdi:

"Askerler dışarı çıksa burası hareketlenecek, herkes kazanacak. Şu an vergimizi, kiramızı ödeyemiyoruz. Bu bölgede en az 300 dükkan vardı, şimdi bomboş. Çok dertliyiz, ümidimiz vardı ama o da tükendi. Ha bu ay, ha şu ay derken bir şey değişmiyor. Çocuklarım okuyor. Üs açılırsa bir iyilik yaparlarsa çalışırız, yoksa başımızın çaresine bakacağız. Eskiden en az 15 kişi gelirdi, rızkımızı çıkarıyorduk. Şimdi sabahtan akşama 4 müşteriyi bulmuyoruz. Artık sorunlarımıza çare bulunmasını istiyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok, artık ümidimiz de bitiyor."

İncirlik'te 40 yıldan bu yana esnaflık yapan Ahmet Açar da askerlerin üs dışına çıkmamasının işlerini çok etkilediğini, adeta sinek avladıklarını kaydetti.

Sabahtan akşama kadar neredeyse boş oturduklarını belirten Açar, "Eskiden çok güzeldi, mutluyduk, işlerimiz iyiydi, kimseye muhtaç değildik. Şimdi komşu komşuya muhtaç. İşlerimizin eskisi gibi olması için askerlerin dışarı çıkması gerekir. İşlerimiz ancak öyle düzelir." diye konuştu.

-"Esnaf kan ağlıyor"

Tuhafiyecide çalışan Gülşen Yağmur ise İncirlik'te askerlerin dışarı çıkmaması nedeniyle esnafın doğru düzgün iş yapamadığını, birçok kişinin siftah olmadan ekmek teknesini kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

Eskiden askerler dışarı çıktığı için güzel iş yaptıklarını vurgulayan Yağmur, "Şimdi kasayı 100 lira ile zor kapatıyoruz. Çok üzgünüz. Esnaf, hareket, para bekliyor. Kapı açılırsa belki biraz hareket olur. Şimdi dükkanlar bomboş, hepsi kapandı, kilit vuruldu. Esnaf ekmek parası için mücadele ediyor." dedi.

İncirlik'te 39 yıldan beri hediyelik eşya satıcılığı yapan Atilla Tokkuzun ise iş yerinde boş beklediğini kaydetti.

İncirlik'te yaklaşık 250 civarında esnaf bulunduğunu belirten Tokkuzun, yaklaşık 3 yıldır birçok esnafın iş yapamadığı için dükkanını kapatmak zorunda kaldığını, birçok iş yerinin de ya satılık ya da kiralık olduğunu söyledi.