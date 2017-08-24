"Küçük bahçıvan"ların zarar verdiği orman yeniden ağaçlandırıldı

KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, geçen yıl "küçük orman bahçıvanı böcekler"in zarar verdiği 6,5 hektarlık alana, yeniden fidan dikildi.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı Soğuksu mevkisinde, geçen sene 6,5 hektar alana yayılan küçük orman bahçıvanı böcekler (Tomicus Minor) kabukları altında yuvalandıkları ağacı besleyen damarları yok edip kurumasına neden oldu.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, böceğin diğer orman alanlarına yayılmaması ve zararlarının önlenmesi için çalışma başlattı.

Görevliler, bu amaçla bir taraftan kuruyan yaklaşık 400 metreküp hastalıklı ağacı kesip orman dışına çıkardı, diğer yandan bölgeye tuzaklar kurup böcekleri yakaladı.

Bu işlem sonrası böceklerin tamamen kuruttuğu 6,5 hektarlık alan, görevlilerce 6 bin fidan dikilerek yeniden ağaçlandırıldı.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Cemal Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "küçük orman bahçıvanı böcek"lerin 6,5 hektarlık ormanlık alana zarar verdiğini anımsattı.

Orman mühendislerinden oluşan özel ekip ile küçük orman bahçıvanı böceğinin yoğun olduğu alanın temizlendiğini belirten Çelik, "Ormanlara en çok zararı, orman bahçıvanı böceği ile altın dişli çam kabuk böceği (İps Acuminatus) gibi böcekler veriyor. Ormanlarımızı bu zararlılardan kurtarmak için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Çelik, küçük orman bahçıvanı böceğinin genç sarıçam ağaçlarını hedef alarak tepe noktasından köküne doğru kurutmaya başladığını aktararak, "Bu zararlı böcek mart-nisan aylarında ağaçlara larvalarını bırakarak burada üremeye başlıyor. Bu larvalar daha sonra ağaçların kambriyum tabakasını yemek suretiyle ağacı kurutmaya başlıyor." bilgisini paylaştı.

Böceklerden temizlenen alanın tekrar ağaçlandırıldığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Soğuksu mevkisindeki 6,5 hektarlık alanı bu zararlı böcekten temizledikten sonra toprak sürümü yaptık. Bölgemiz yüksek rakımda olduğu için buraya uyum sağlayacak sarıçam, huş, karaağaç ve akça ağaçlardan oluşan yaklaşık 6 bin fidanı toprakla buluşturduk. Yani bu ormana en çok zarar veren küçük orman bahçıvanı böceğinin tahrip ettiği alanı yeniden ağaçlandırarak ormanlık alana tekrar kazandırdık. Bu alanda hektar başına 5 adet kurduğumuz İskandinav tipi feromon tuzaklarla bu ve benzeri böceklerle mücadelemize devam edeceğiz."