"Küçük dahi"den faydalı projeler

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Soma'daki maden faciasının ardından tasarladığı madenci yaşam kıyafeti projesiyle 5 yaşında KOSGEB'den ödül alarak "Türkiye'nin en genç girişimcisi" unvanını kazanan üstün zekalı Ahmet Yiğit Başoğlu, yemekleri sıcak ve soğuk servis edebilecek masa, kaza anında hava yastığına alternatif olarak darbeleri emebilecek silikon, görme engelliler için sesli navigasyonlu gözlük gibi projelerini hayata geçirmenin hayalini kuruyor.

Erken yaşta konuşan 8 yaşındaki Ahmet Yiğit Başoğlu, 6 aylıkken kelimeler söylemeye, 9. ayında da cümle kurmaya başladı. Kendi çabasıyla 4,5 yaşında okuma ve yazma öğrenen Başoğlu'nun en büyük hayali ise büyüyünce doktor olmak.

Tüm Üstün Zekalılar Derneği'nin (TÜZDER) yönlendirmesiyle özel bir okulda üçüncü sınıfta eğitimine devam eden Başoğlu, çok fazla kitap okumasıyla da dikkati çekiyor. Daha çok macera kitaplarını seven Başoğlu, sadece bu yaz 60 kitap okudu.

Baba Sinan Başoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1,5 yaşındayken söylediği "Bu konuda inisiyatif alamam." sözleri üzerine oğlunda bir farklılık olduğunu hissettiklerini anlattı.

Her şeye yorum yapan, kelime dağarcığı sürekli gelişen, oyuncaklarla simetrik, yansıma şekilleri yapan çocuğuna 3 yaşında üstün zekalı tanısı konulduğunu ifade eden Başoğlu, oğlunun kendi çabasıyla 4,5 yaşında okumayı öğrendiğini söyledi.

Başoğlu, okulunda yaratıcılığını geliştirmesiyle yeni fikirler üreten oğlunun Soma'daki maden faciasının ardından madencilerin giymesi için tasarladığı yanmayan ve kendi oksijenini üretebilen kıyafet projesi ile KOSGEB'den girişimci ödülü aldığını anımsatarak, oğlunun bu ödülle 5 yaşındayken Türkiye'nin en genç girişimcisi olduğunu vurguladı.

- "Baba kalk böyle bir fikrim var"

Oğlunun gece yarısı "Baba kalk böyle bir fikrim var." sözleriyle kendisini uyandırarak madenciler için tasarladığı kıyafeti anlattığını dile getiren Başoğlu, şöyle devam etti:

"Ahmet Yiğit, projeler üretmeye devam ediyor. Dalgıçların köpek balıklarının saldırısına uğramasını engelleyecek uyarı sistemi, kaza anında hava yastığına alternatif olabilecek darbeleri emen sertleşen silikon, sulama teknolojileri, yemekleri soğuk ve sıcak olarak servis edilebilecek akıllı masa, engelli kişiyi kulaklıkla yönlendirebilecek navigasyonlu gözlük gibi tasarımları var. Teknik anlamda çizimi yeterli değil ama ifade edebilecek kadar gösteriyor. Projelerini daha çok anlatıyor."

Sinan Başoğlu, oğlunun izlenimleriyle oluşturduğu tasarımların hayata geçirilebileceğini belirterek, ellerinden geldiğince bu konuda çocuklarına yardımcı olmaya çalıştıklarını, TÜZDER ve okulunun bu konuda kendilerine destek olduğunu kaydetti.

- "Uygun eğitim konusunda sıkıntılar var"

Sinan Başoğlu, oğlunun bazen çocuk bazen de yaşının çok üstünde yetişkin gibi davrandığını ifade ederek, ikna edilmesi zor olan ve söylenilen her şeyi sorgulayan oğlunun çocukluğunu yaşaması, mutlu olması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Bu tür çocukların küçük yaşlarda yaratıcı olduğunu ifade eden Başoğlu, "Aileler çocuklarıyla iyi iletişim kurmalı. Bu çocuklar biraz daha hassas oluyor. Evdeki tartışmaları, kendisi neden olmuş gibi algılayabiliyor. Ailenin çocuğunu çok iyi dinlemesi, analiz etmesi, potansiyelini kavraması gerekiyor." diye konuştu.

Üstün zekalı çocukların eğitiminin önemine değinen baba Başoğlu, şunları anlattı:

"Müfredat ortalama zeka düzeyine göre hazırlanıyor. Bu çocuklar da normal bir eğitim verilmeye çalışılınca doygunluğa ulaşmadıkları için gün içerisinde çok fazla hareketli olabiliyorlar ve yaramaz diye yaftalanıyorlar. Çocuklar zamanla kendilerini yaramazmış gibi algılamaya başlıyor. O yaşlarda zeka seviyesi yüksek olmasına rağmen ilerleyen dönemlerde uygun eğitim alamazsa zeka puanı geriliyor. Bu çocukların uygun eğitim almaları noktasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Biz şanslı bir aileyiz. TÜZDER'le tanışıp güzel yönlendirmeler aldık. Derneğin sayesinde Ahmet Yiğit'e uygun eğitim verebiliyoruz. Doğru yönlendirilme olmazsa çocuğun yeteneğinden olumlu yönde faydalanılamaz."

Ahmet Yiğit Başoğlu da yeni projeler düşündüğünü belirterek, görme engelliler için tasarladığı navigasyonlu gözlüğü anlattı.