Küçük Efe'nin ilk sözleri





KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Samsun'da gerçekleştirilen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda şampiyon olan Erkek Milli Futbol Takımı'nın defans oyuncusu Mehmet Sert, 3 yaşına kadar konuşmayan oğlu Miraç Efe'nin kendisini kutlarken ağzından ilk kez dökülen "Babam şampiyon" sözlerini duymanın mutluluğunu yaşıyor.

Beş yaşında geçirdiği havaleden dolayı yüzde 80 işitme kaybı yaşayan, anne ve babasının desteğiyle 9 yaşında spora başlayan Mehmet Sert, milli takıma kadar yükselmeyi başardı.

İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda final maçında Ukrayna'yı yenerek altın madalya kazanan Erkek Milli Futbol Takımı'nın sporcusu Mehmet, yaşadığı mutluluğu AA muhabirine anlattı.





- "Hiçbir rakibi hafife almadık"





Futbola Konya Ereğlispor'da başladığını, şu an Elazığspor'da spor hayatına devam ettiğini belirten Mehmet, kendi kulübünde forvet hattında görev aldığını söyledi.

Milli takım seçmelerine katıldığında, defans oyuncusu ihtiyacı olduğunu öğrendiğini anlatan Mehmet, "Milli takımda defans oynamaya başladım. İlk kez milli formayı giydiğimde çok heyecanlandım. Bu herkese nasip olmaz. 3 bin 500 futbolcunun arasından 30-40 kişi kampa çağrılıyor. Sonra 20 kişilik kadro oluşuyor." diye konuştu.

2015'te Avrupa, 2016'da dünya şampiyonu olduklarını hatırlatan Mehmet, şöyle devam etti:

"Ama olimpiyatlar hiçbir turnuvaya benzemiyor. Her oynadığınız rakip çok zorlu. Hiçbir rakibi hafife almadık ve azmin sonunda şampiyon olduk. Finalde Ukrayna bizi çok zorladı. Olimpiyatlarda final oynamış bir takım. Daha önce onlarla üç kez karşılaşmış ve mağlup olmuştuk. Son maçta kazandık ve şampiyon olduk."





- "Ailemin desteğiyle bütün engelleri aşıyorum"





Mehmet, hayatın tüm zorluklarına karşı en büyük desteği hep ailesinden gördüğüne işaret ederek, "Eşim Ayşegül, 9 aylık oğlumuz Ali Araf ve 3 yaşındaki Miraç Efe, benim en büyük destekçim. Kamp çalışmalarında ailem her zaman bana destek oldu. Hep dua ettiler ve finale kadar bütün maçlarımda yanımdaydılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ailemin desteğiyle bütün engelleri aşıyorum." ifadelerini kullandı.





- "Allah'ım bu nasıl bir mutluluk, dedim"





Final maçının hemen ardından yaşadığı mutluluğu anlatmakta zorlandığını dile getiren Mehmet, o anları şöyle aktardı:

"Eşim 'Olimpiyat şampiyonunun eşiyim' diye gurur duyuyor. 3 yaşındaki oğlum konuşamıyordu. Şampiyon olduktan sonra ilk kelimesi 'Babam şampiyon' oldu. Bir rahatsızlığı yoktu ancak daha önce hiçbir kelime ağzından çıkmamıştı. Geç de olsa konuşacağını düşünüyorduk ama ilk konuşmasının 'Babam şampiyon' şeklinde olacağı hiç aklımıza gelmemişti. Ağzından çıkan bu ilk sözler bana şampiyonluktan daha büyük mutluluk yaşattı. Son düdük çalınca, oğlum görevlilerin arasından sıyrılıp kucağıma koştu. 'Babam şampiyon' deyince ben de 'Allah'ım bu nasıl bir mutluluk' dedim. Baba olmak farklı bir duygu. Yarın büyüdüğünde 'Benim babam olimpiyat şampiyonu' demesi daha da gururlandıracak. Bizlere medyada çok fazla yer verilmiyor. Bu da bizi üzüyor. İnşallah başarılarımız medyada daha fazla yer bulur."