"Küçük elektrikli ev aletleri sektörü yüzde 10 büyür"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, küçük elektrikli ev aletleri sektörünün, geçen yıl yüzde 10 büyüme ile 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, "Pazar, ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 7 büyümeyle gidiyor. Sene sonunda yine yüzde 10'luk büyümeyi yakalarız muhtemelen." dedi.

Kolbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2017'yi yüzde 7,4 büyümeyle tamamladığını hatırlatarak, Türkiye'nin iç pazarında hala belli bir büyüme olduğunu, şu anda tahsilatla ilgili biraz sıkıntıları bulunduğunu ve vadelerde biraz kayma olduğunu anlattı.

Kolbaşı, "Onun dışında küçük elektrikli ev aletleri sektörü için Anneler Günü'ne giderken ivmemiz sağlam." dedi.

Kurdaki artışı değerlendiren Kolbaşı, "Artan döviz, borçlu firmalar için bir risktir. Bunu kabul ediyorum. Ancak artan döviz ihracat anlamında bir avantaj getiriyor." diye konuştu. Kolbaşı, döviz risklerini açığa bırakmadan hedge yollarıyla dengeleyen şirketlerin yatırımlarını sürdürebileceğini, bunu yapan firmaların döviz karşısında hırpalanmayacağını söyledi.





- "Pazar ihracatının yüzde 4-6 artmasını bekliyorum"





Murat Kolbaşı, küçük elektrikli ev aletleri sektörünün 2017'de yüzde 10 büyüdüğünü anımsatarak, "Sektör, geçen yıl yüzde 10 büyüyerek 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştı. Bu büyümede en fazla, toz torbasız süpürge, kişisel bakım ve sıcak içecek grubundaki büyüme etkili oldu. Bu 3 alan, sektörü yukarı doğru taşımaya devam ediyor. Pazar, ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 7 büyümeyle gidiyor. Sene sonunda yine yüzde 10'luk büyümeyi yakalarız muhtemelen." ifadelerini kullandı.

Dünyada küçük elektrikli ev aletleri pazarının 71 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktaran Kolbaşı, Türkiye'nin, sektördeki 358 markasıyla bu rakamın 1 milyar dolarını karşıladığını bildirdi.

Türkiye'nin yılın ilk aylarında dövizde yaşanan artışla beraber ihracatta önemli bir artış yakalayacağını kaydeden Kolbaşı, "Dövizin yükselmesiyle yüksek girdi söz konusu... Türkiye'de küçük elektrikli ev aletleri pazarı ihracatının yüzde 4-6 artmasını bekliyorum. İlk gelen rakamlar da bu yönde..." şeklinde konuştu.







- "İhracatımızı yüzde 15'lerden yüzde 20'ler seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz"





Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım ve ütü olmak üzere 6 ürün kategorisinde 250'den fazla ürünüyle yılda 3 milyonu aşan satış gerçekleştiren Arzum'un, 30'a yakın ülkede 10 milyon eve ulaşarak dünya markası olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Kolbaşı, Arzum'un geçen yıl yaptığı 300 milyon liralık cironun yüzde 15'ini ihracatın oluşturduğunu ifade ederek, "Arzum olarak, geçen yıl 45 milyon liralık ihracatımız söz konusu olmuştu. Bu sene de toplam ciromuz içinde ihracatımızı yüzde 15'lerden yüzde 20'ler seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.



