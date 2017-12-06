Küçük Eymen'den LÖSEV'e anlamlı destek

SAKARYA (AA) - Sakarya'da ilkokul öğrencisi Eymen Şentürk, lösemili çocuklara destek vermek amacıyla topladığı bağışları yetkililere ulaştırdı.

Bahçelievler Gazi İlkokulu 3/M sınıfı öğrencisi Şentürk, lösemili çocuklara destek vermek ve tedavi aşamalarında ihtiyaçlarına katkı sağlamak için okulda yardım kampanyası başlatmaya karar verdi.

Düşüncesini sınıf öğretmeni Bilge Yıldız'la paylaşarak destek isteyen Şentürk, okulda açtığı stantta Lösemili Çocuklar Vakfı'ndan (LÖSEV) gönderilen ürünleri sattı.

Elde ettiği geliri LÖSEV'in banka hesabına yatıran Eymen Şentürk, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Eymen'e projesinde rehberlik yapan sınıf öğretmeni Bilge Yıldız, öğrencisiyle gurur duyduğunu belirterek, "Bu konularda duyarlı nesiller yetiştirme gayretindeyiz. Bu projeye destek veren tüm paydaşlarımıza, öğrencimiz ve tüm sınıfımız adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.