Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi çin ABD kuzey kore
Enflasyon hedefini açıkladı
Enflasyon hedefini açıkladı
Kış tedbirleri
Kış tedbirleri
Bilişimde yeni hedefler
İletişimde yeni hedefler
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor

Küçük Eymen'den LÖSEV'e anlamlı destek

- Sakarya'da lösemili çocuklara destek olmak amacıyla kampanya başlatan Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencisi Eymen Şentürk, elde ettiği geliri LÖSEV'e gönderdi

Küçük Eymen'den LÖSEV'e anlamlı destek

SAKARYA (AA) - Sakarya'da ilkokul öğrencisi Eymen Şentürk, lösemili çocuklara destek vermek amacıyla topladığı bağışları yetkililere ulaştırdı.

Bahçelievler Gazi İlkokulu 3/M sınıfı öğrencisi Şentürk, lösemili çocuklara destek vermek ve tedavi aşamalarında ihtiyaçlarına katkı sağlamak için okulda yardım kampanyası başlatmaya karar verdi.

Düşüncesini sınıf öğretmeni Bilge Yıldız'la paylaşarak destek isteyen Şentürk, okulda açtığı stantta Lösemili Çocuklar Vakfı'ndan (LÖSEV) gönderilen ürünleri sattı.

Elde ettiği geliri LÖSEV'in banka hesabına yatıran Eymen Şentürk, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Eymen'e projesinde rehberlik yapan sınıf öğretmeni Bilge Yıldız, öğrencisiyle gurur duyduğunu belirterek, "Bu konularda duyarlı nesiller yetiştirme gayretindeyiz. Bu projeye destek veren tüm paydaşlarımıza, öğrencimiz ve tüm sınıfımız adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler Gazi İlkokuluDestekKampanyaLösemili çocuk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5