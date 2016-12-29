Küçük Livanur rüyasındaki bisiklete kavuştu

ZONGULDAK (AA) - Mustafa Kemal Bektaş - Kayseri'de, 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan terör saldırısında şehit olan Kenan Döngel'in (21) babası Özcan Döngel'in, 4 yaşındaki kızı Livanur'un, rüyasında şehit ağabeyini gördüğünü ve "Liva, sana kırmızı bisiklet getireceğim" dediğini anlatmasının haber yapılmasının ardından hayırseverler harekete geçti.



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde esnaflık yapan Bilgin Güven ve İsmet Yazıcıoğlu, aileyle iletişime geçerek bisikleti kendilerinin almak istediğini söyledi.



Aldıkları bisikleti ailenin oturduğu Köseler Mahallesi'ndeki evlerine giderek teslim eden Güven ve Yazıcıoğlu, Livanur'u öperek, "Biz de senin ağabeyiniz. Bu bisiklet artık senin." dedi.



Hediyeye çok sevinen Livanur, evde bir süre babasının yardımıyla bisiklete binmeye çalıştı.



"Ben alacaktım onlar benden daha hızlı davrandılar"

Baba Özcan Döngel, konuyu haberleştiren AA'ya ve Livanur'u mutlu etmek için çaba harcayan herkese teşekkür etti. Döngel, "Arkadaşlarımız çok sağ olsunlar, Allah onlardan razı olsun. Çocuğumun isteğini yerine getirdiler. Ben alacaktım onlar benden daha hızlı davrandılar. Çocuğu mutlu ettiler. Ağabeyini rüyasında görmüş, 'Sana kırmızı bisiklet getireceğim' dediğini bize anlattı." diye konuştu.



"Diğer ağabeyleri de bu sözünü yerine getirdiler"

Bilgin Güven de haberi duyduktan sonra duygulandığını dile getirerek, "Üzerimize düşeni yapalım dedik. Rüyasında gördüğü ağabeyi 'Bisiklet getireceğim' demiş diğer ağabeyleri de bu sözünü yerine getirdiler." ifadelerini kullandı.



Küçük Livanur, Güven ve Yazıcıoğlu'na sarılıp öperek teşekkür etti.