Küçükbaş yetiştiricileri umduğunu bulamadı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta kurbanlıkları elinde kalan küçükbaş hayvan yetiştiricileri, bayramın üçüncü gününde de umduğunu bulamadı.

Besici Kadir Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye canlı hayvan pazarına getirdiği 250 küçükbaş kurbanlıktan ancak 130'unu satabildiğini belirtti.

Kurbanlık fiyatlarında 100 lira indirim yaptığını dile getiren Arık, geçen yıl 230 küçükbaş sattığını ifade etti.

Besicilerden Abdullah Gözüyaşlı da 316 küçükbaş hayvandan 226'sını sattığını, kalanını da kasaplara vereceğini söyledi.

Halit Çakır da pazara getirdiği 260 küçükbaştan 130'unu sattığını aktararak, "Pazara geç geldik. Daha erken gelmiş olsaydık daha fazla satabilirdik. Üçüncü gün yine de satışlarımız oluyor. Son gün de ister istemez fiyatlar düşüyor." diye konuştu.

İki küçükbaşı bin 500 liraya alan Zeki Dölek de "Almanya'dan bugün gelen akrabam için iki kurban aldık. Fiyatlar düşmüş." dedi.

Besiciler, kalan kurbanlıkları yarın da ellerinden çıkaramamaları halinde Et ve Süt Kurumu ile kasaplara satmayı düşündüklerini dile getirdi.