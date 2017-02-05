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Küçükcekmece'de 15 bin kişiye hamsi dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Belediyesince düzenlenen Hamsi Festivali'nde 15 bin kişiye hamsi ikram edildi.Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda gerçekleştirilen festivale katılan vatandaşlara ekmek arası hamsi ve çay dağıtıldı. Küçükçekmece...

Küçükcekmece'de 15 bin kişiye hamsi dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Belediyesince düzenlenen Hamsi Festivali'nde 15 bin kişiye hamsi ikram edildi.

Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda gerçekleştirilen festivale katılan vatandaşlara ekmek arası hamsi ve çay dağıtıldı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 bin Küçükçekmeceliye 2,5 ton hamsi ikram edildiğini belirterek, belediye olarak küçük bahanelerle vatandaşlarla bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Son zamanlarda Türkiye'yi hüzne ve karanlığa mahkum etmek isteyenlerin bulunduğunu aktaran Karadeniz, "Onlara cevap vermek istiyoruz. Bizim hüznümüz, sevincimiz, beraberliğimiz, huzurumuz birlikte olunca güzel. Bu tür festivallerimiz devam edecek." dedi.

Festivalde vatandaşlar, Karadeniz yöresine ait müzik ve halk oyunları eşliğinde eğlendi.

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Anahtar Kelimeler:
FestifalHamsiKüçükçekmeceTemel Karadeniz
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