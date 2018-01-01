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Küçükçekmece'de doğal gaz patlaması

- Kaldırım çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi - Patlamanın ardından çıkan yangında, 4 katlı binada büyük hasar oluştu, bir otomobil ise kullanılamaz hale geldi

Küçükçekmece'de doğal gaz patlaması

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de kaldırım çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, 4 katlı bina büyük hasar gördü, park halindeki araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Dikmen Sokak'ta, iş makinesi ile yapılan kaldırım çalışması sırasında doğal gaz boru hattına zarar verilmesi sonucu patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, bina ile park halindeki otomobile sıçradı.

Binadakilerin dışarı çıkmasının ardından, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Çalışmalar sonucu söndürülen yangında, binada büyük hasar oluştu, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından bölgeye gelen İGDAŞ ekiplerinin çalışması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğal GazKüçükçekmece
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