Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape riva Koza Holding Yılmaz İnşaat
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Küçükçekmece'de kavga

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.Alınan bilgiye göre, Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Mehmet Akif Mahallesi Atmaca Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü....

Küçükçekmece'de kavga

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Mehmet Akif Mahallesi Atmaca Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Suriyeli oldukları belirlenen grubun bıçaklı saldırısına uğrayan bir Türk vatandaşı yaralandı.

Olayın duyulması üzerine Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Türk vatandaşları toplanarak, Suriyeli sığınmacılar aleyhinde tepki gösterisinde bulundu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, "Burada Suriyeli istemiyoruz" şeklinde slogan atarak eylemlerini sürdüren vatandaşları dağılmaları yönünde uyardı.

Mahallede bir haftadan bu yana iki grup arasında zaman zaman gerginlik yaşandığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AsayişIstanbul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5