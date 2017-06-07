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Küçükçekmece'de yangın: 2 çocuk dumandan etkilendi

- Evin içinde uyuyakalan ve dumandan etkilenen 2 çocuğu itfaiye kurtardı

Küçükçekmece'de yangın: 2 çocuk dumandan etkilendi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir konutta çıkan yangında içeride uyuyarak mahsur kalan 2'si çocuk olmak üzere toplam 10 vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kanarya Mahallesi Güvercin Sokağı'ndaki bir apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğunda bilinmeyen bir sebepten dolayı hurda ve eski eşyaların alev alması sonucu yangın çıktı. Dairelerin içine duman dolmasıyla vatandaşlardan bazıları mahsur kaldı.

İçeride çocuklarının uyuyakaldığını ve dumandan dolayı bulamadığını balkondan haykıran bir çift çevredekilerden yardım istedi. Yoldan geçen bir iş makinesi yardımıyla vatandaşlar anne babayı balkondan ulaşmak istedi ancak anne baba çocuklarının içeride kaldığını söyleyerek yardımı kabul etmedi.

Olay yerine varan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek evde dumandan etkilenen çocukları bulduktan sonra anne babalarıyla birlikte kurtararak tahliye etti.

Apartmandan yangın sebebiyle 8 kişi daha tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 çocuğa ise ilk müdahale ambulansta yapıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.


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