Küçükler diledi büyükler yerine getirdi

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Kent Konseyi Gençlik Meclisince hayata geçirilen "Bir Dilek de Sen Tut" projesi kapsamında yaklaşık 800 çocuğun yeni yıl dilekleri yerine getirildi.

Kentteki çocuklar, yeni yıl isteklerini kağıda yazarak Uğur Mumcu Meydanı'nda oluşturulan dilek ağacındaki kutuya attı. Çocukların büyük bölümü oyuncak, mont ve ayakkabı isterken, bazıları ise annesi için kolye, köpeği için tasma diledi.

Dilekte bulunan çocukların yeni yıl hediyeleri, bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikle dağıtıldı. Belediye Başkanı Baki Ergül ve diğer ilgililerin katıldığı etkinlikte hediyelerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl dördüncüsünü hayata geçirdikleri proje kapsamında 800 çocuğa çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlarda çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çeken Önder, çocukların hep güldüğü bir dünya istediklerini dile getirdi.

Önder, kampanyalarında çocuklardan bazılarının farklı isteklerde bulunduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İstekleri gördüğümüz zaman çok duygulanıyoruz. Mesela bir çocuğumuz annesi için kolye istemiş. Başka bir çocuğumuz ayağının üşüdüğünü yazarak, ayakkabı dilemiş. Bu ve benzeri istekleri gördüğümüz zaman çok duygulandık. Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak isteklerini yerine getirmeye çalıştık. Kim ne istediyse hediyelerini paket yaparak teslim ettik. Yüzlerinde oluşan tebessümü gördüğümüz zaman en az onlar kadar mutlu olduk."

Önder, hediyelerin temininde Sinoplu yöneticilerin ve esnafın kendilerine büyük destek sağladıklarını belirterek, hayırseverlere teşekkür etti.