Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Mehmet Akif Ersoy Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

"Kudüs barış şehri olmalı"

- Malezya Kiliseler Konseyi Genel Sekreteri Shastri: - "Kudüs barış şehri olmalı"

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Kiliseler Konseyi (CCM) Genel Sekreteri Rev Herman Shastri, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararı hakkında, Kudüs'ün barış şehri olması gerektiğini belirtti.

Malezyalı Hristiyanlar için yaptığı Noel konuşmasında, Shastri, "Kudüs konusunda Filistin ve İsrail’in kendi doğruları bulunuyor. Kudüs tüm dinlerin ortak değerlerinin bulunduğu bir mekan. Bu nedenle Kudüs barış şehri olmalı." dedi.

Shastri, herkesi sağduyulu olmaya davet ederek "Siyasiler Kudüs konusunda Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecine zarar vermeyecek şekilde adımlar atmalı. Kudüs konusu adil ve barış içerisinde çözülmeli." ifadelerini kullandı.

Hristiyan din adamı ayrıca birçok kilisenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen tasarıyı desteklediğini söyledi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MalezyaABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in Başkenti" Olarak Tanımasına Tepki
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5