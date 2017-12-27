KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Kiliseler Konseyi (CCM) Genel Sekreteri Rev Herman Shastri, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararı hakkında, Kudüs'ün barış şehri olması gerektiğini belirtti.

Malezyalı Hristiyanlar için yaptığı Noel konuşmasında, Shastri, "Kudüs konusunda Filistin ve İsrail’in kendi doğruları bulunuyor. Kudüs tüm dinlerin ortak değerlerinin bulunduğu bir mekan. Bu nedenle Kudüs barış şehri olmalı." dedi.

Shastri, herkesi sağduyulu olmaya davet ederek "Siyasiler Kudüs konusunda Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecine zarar vermeyecek şekilde adımlar atmalı. Kudüs konusu adil ve barış içerisinde çözülmeli." ifadelerini kullandı.

Hristiyan din adamı ayrıca birçok kilisenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen tasarıyı desteklediğini söyledi.



