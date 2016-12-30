Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Kudüs Başkonsolosu Türkoğlu'ndan Kudüs Bakanı Hüseyni'ye ziyaret

- Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu: - "(İsrailliler) Suriye ve Irak'taki durumun bize Filistin meselesini unutturacağını sanıyorlar ama yanılıyorlar. Filistin meselesi, bizim nazarımızda barış ve savaş için kilit öneme sahip" - Filistin Hükümeti Kudüs İşleri Bakanı Hüseyni: - "Mescid-i Aksa tehlike altında ve buraya yönelik düzenlenen komplolara karşı Müslüman ve Arapların daha sağlam bir pozisyonda durmasına ihtiyaç var" - "Arap ve İslam milletleri, güçlü bir pozisyonda durunca İsrail saldırılarında geri adım atıyor. Bizim Araplardan ve ümmetten istediğimiz de bu"

Kudüs Başkonsolosu Türkoğlu'ndan Kudüs Bakanı Hüseyni'ye ziyaret

KUDÜS (AA) - Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Hükümeti Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni'yi makamında ziyaret etti.

Kudüs İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şehrin kuzeyinde yer alan Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette ikilinin Filistin ve Kudüs'teki durumu ele aldıkları bildirildi.

Açıklamaya göre, Hüseyni, ziyarette şu değerlendirmeyi yaptı:

"İsrail Mescid-i Aksa üzerinde kendi hakimiyetini dayatmak isterse elde edeceği tek şey bölgede daha fazla yangın olur. Aksa tehlike altında ve buraya yönelik düzenlenen komplolara karşı Müslüman ve Arapların daha sağlam bir pozisyonda durmasına ihtiyaç var. Kudüs ve Aksa Arapların ve ümmetin davasıdır, bunu korumalı ve savunmalılar. Onlar bunu yapmasa bile Filistin halkı pes edip teslim olmayacak."

"Arap ve İslam milletleri güçlü bir pozisyonda durunca İsrail saldırılarında geri adım atıyor. Bizim Araplardan ve ümmetten istediğimiz de bu." diyen Hüseyni, ayrıca ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın İsrail'in "sertlik ve ateş dolu mantığına" koruma sağlayamayacağını ifade etti.

- Filistin meselesi barış ve savaş için kilit öneme sahip

Büyükelçi Türkoğlu da İsrail'in Filistin'deki durumu ve Kudüs meselesini yanlış yorumladığını belirterek şöyle konuştu:

"(İsrailliler) Suriye ve Irak'taki durumun bize Filistin meselesini unutturacağını sanıyorlar ama yanılıyorlar. Filistin meselesi, bizim nazarımızda barış ve savaş için kilit öneme sahip. Bugünlerde uluslararası toplumun dikkati, özellikle de BMGK'da alınan karar ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin açıklamalarının ardında iyice Filistin'e ve Kudüs'e yönelmiş bulunuyor."

Kudüs'teki durumun hassasiyetine ve karmaşıklığına da dikkati çeken Türkoğlu, Filistinlilerin bağımsızlıklarını kazanacaklarından ve kendi kurumlarını inşa edeceklerinden emin olduğunu, bunu yapacak irade ve potansiyele sahip olduklarını aktardı.

Türkiye ile Filistin arasında siyasi, ekonomik ve insani birçok alanda derin ilişkiler olduğunu vurgulayan Türkoğlu, Kudüs'e yönelik turistik faaliyetleri ve Mescid-i Aksa'ya ziyaretleri teşvik için yoğun çaba sarf edeceğini kaydetti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FilistinFilistin Hükümeti Kudüs İşleri Bakanı Adnan El-HuseyniKudüsTürkiyeTürkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.