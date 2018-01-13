Kudüs için resim sergisi ve hayır kermesi

İSTANBUL (AA) - Genç İHH ve Eyüpsultan Belediyesi iş birliğiyle ''Kudüs İçin El Ele'' etkinliği düzenlendi.

Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kuran tilavetiyle başladı.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürü Davut Akgül, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kudüs meselesinin sadece salon programlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, her zaman tüm dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde olması gerektiğini söyledi.

Özellikle gençlerin Kudüs ile ilgili program ve aktivitelere katılmaları gerektiğini belirten Akgül, ''Kudüs'ü ziyaret etmemiz ve boş bırakmamamız gerekiyor. Kudüs ve Mescid-i Aksa, bizim üçüncü haremimiz. Mescid-i Aksa sıkıntıda olduğu sürece, biz rahatta olamayız. Bu hassasiyeti her zaman korumak gerekiyor.'' diye konuştu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Eyüpsultan Şubesi Başkanı Murat İnkaya da İslam beldelerinin çoğunun kan gölüne döndüğünü ifade ederek, ''Biz bir acı ve öfke büyüteceğiz yüreklerimizde. Çocuklarımıza Mescid-i Aksa'nın ismini koyacağız. Kudüs'ü evlerimizde baş köşemiz yapmak zorundayız. Eyüpsultan'dan Kudüs'e uzanan bu ellere destek vermek, hepimizin sorumluluğu.'' değerlendirmesinde bulundu.

Genç İHH Eyüpsultan Başkanı Hüseyin Gülüm ise Hazreti Muhammed'in Mescid-i Aksa'ya verdiği öneme değinerek, kermesten bir şeyler alıp Kudüs'teki ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, katılımcılara Genç İHH'nın çalışmalarının anlatıldığı film izletildi ve Kudüs'le ilgili sinevizyon gösterisi sunuldu.

Grup Yürüyüş'ün sahne aldığı etkinlikte, Kudüs'le ilgili fotoğrafların yer aldığı resim sergisi ve gelirinin Kudüs'teki ihtiyaç sahiplerine gönderileceği hayır kermesi açıldı.



Etkinliğin sonunda, katılımcılar kermesten alışveriş yaptı.