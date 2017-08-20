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"Kudüs için yola çık"

- "Kudüs için yola çık" sloganıyla başlatılan bisiklet turu İstanbul'da sona erdi

İSTANBUL (AA) - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki göstermek amacıyla "Kudüs için yola çık" sloganıyla başlatılan bisiklet turu İstanbul'da sona erdi.

HÜDA-PAR Gençlik Kolları tarafından 3 hafta önce 13 ilde başlatılan bisiklet turu İstanbul etabıyla son buldu. Edirnekapı'daki Mihrimah Cami önünde toplanarak İsrail Konsolosluğu önüne bisikletle gelen partililer, burada "Aksa için yola çık" yazılı tişörtler giyip tekbir getirerek, ellerinde "Aksa için tek ses" ve "Filistin ümmetin meselesidir" yazılı pankartlarla Filistin'e destek sloganları attı.

İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, İsrail'e yönelik tepkinin partiler üstü bir durum olduğunu, siyasi menfaat beklemediklerini ifade etti.

Gençlik Kolları Başkanı Adem Aksu da İsrail'in Filistin'deki Müslümanlara insanlık dışı baskılar uyguladığını anlattı.

Aksu, şunları söyledi:

"14 Temmuz'dan bu yana siyonist işgal çetesi, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı günlerce ibadete kapatacak kadar pervasızca bir kalkışmaya girişmiştir. Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasını protesto edip direniş gösteren Filistinli kardeşlerimiz ise siyonistler tarafından şiddet kullanılarak dağıtılmış, bu esnada bir kısım kardeşimizi şehit edip, onlarca kardeşimizin de yaralanmasına sebep olmuşlardır. Keyfi olan bu yasağı protesto eden yüzlerce Filistinli kardeşimiz de tutsak edilmiştir. Filistin topraklarında yaşamak, özgürce ibadet etmek Filistin halkının en doğal hakkıdır ve asla engellenmemelidir. Bizler hiçbir zaman zulümlere karşı sessiz kalmayacağız."


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