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“Kudüs meselesi sadece dini bir mesele değil”

- Malezya Başbakan Yardımcısı Hamidi: -"Kudüs meselesi sadece dini bir mesele değil" -" İnsan hakları söz konusu olduğu için dünyada Kudüs tasarısı kabul edildi”

“Kudüs meselesi sadece dini bir mesele değil”

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi, Kudüs meselesinin sadece dini bir mesele olmadığını söyledi.

Hamidi, Perak şehrinde Kiliseler Birliğince düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıması kararına değindi.

Kudüs meselesinin sadece dini bir mesele olmadığını vurgulayan Hamidi, "Kudüs tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda sadece Müslüman ülkeler tarafından kabul edilmedi. Burada insan hakları söz konusu olduğu için dünyada Kudüs tasarısı kabul edildi.” diye konuştu.

Terörizme de değinen Hamidi, Malezya'nın dünyada terörle mücadelede her zaman rol alacağını ifade etti.






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Anahtar Kelimeler:
MalezyaABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in Başkenti" Olarak Tanımasına Tepki
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