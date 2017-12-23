Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesi

- Hamas eski Siyasi Büro Başkanı Meşal: - "Kudüs kararını geçersiz sayan karar tasarısının kabul edilmesi, uluslararası toplumdan ABD yönetimine güçlü bir tokattır"

Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesi

NOVAKŞOT (AA) - Hamas eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını geçersiz sayan karar tasarısının kabul edilmesini, "uluslararası toplumdan ABD yönetimine indirilen güçlü bir tokat" olarak nitelendirdi.

Moritanya'da İslami eğilimli muhalif Reform ve Kalkınma İçin Ulusal Birlik Partisinin 3. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Moritanya'nın başkenti Novakşot'a ulaşan Meşal, yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını geçersiz sayan karar tasarısının kabul edilmesi, uluslararası toplumdan ABD yönetimine güçlü bir tokattır." ifadesini kullandı.

"Uluslararası toplumun duruşu, Trump'ın kararının ABD'yi yalnızlaştırdığının bir kanıtıdır." diyen Meşal, İsrail'in Kudüs'te bir hakkının olmadığını ve ABD'nin zor kullanarak Kudüs'ü İsrail'e veremeyeceğini söyledi.

Moritanya hükümetinin Filistin'e destek veren tutumundan övgüyle söz eden, Arap ve Müslüman halkların Kudüs için verdikleri mücadeleyi kazanacaklarını vurgulayan Meşal, İslam ümmetinin, Kudüs mücadelesini kazanması durumunda tüm mücadelelerden galip çıkacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BMHalid MeşalHamasKudüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5