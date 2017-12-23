Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesi

NOVAKŞOT (AA) - Hamas eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını geçersiz sayan karar tasarısının kabul edilmesini, "uluslararası toplumdan ABD yönetimine indirilen güçlü bir tokat" olarak nitelendirdi.

Moritanya'da İslami eğilimli muhalif Reform ve Kalkınma İçin Ulusal Birlik Partisinin 3. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Moritanya'nın başkenti Novakşot'a ulaşan Meşal, yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını geçersiz sayan karar tasarısının kabul edilmesi, uluslararası toplumdan ABD yönetimine güçlü bir tokattır." ifadesini kullandı.

"Uluslararası toplumun duruşu, Trump'ın kararının ABD'yi yalnızlaştırdığının bir kanıtıdır." diyen Meşal, İsrail'in Kudüs'te bir hakkının olmadığını ve ABD'nin zor kullanarak Kudüs'ü İsrail'e veremeyeceğini söyledi.

Moritanya hükümetinin Filistin'e destek veren tutumundan övgüyle söz eden, Arap ve Müslüman halkların Kudüs için verdikleri mücadeleyi kazanacaklarını vurgulayan Meşal, İslam ümmetinin, Kudüs mücadelesini kazanması durumunda tüm mücadelelerden galip çıkacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.



Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.





