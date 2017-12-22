Kudüs tasarısının BM'de kabul edilmesi dünya basınında

ANKARA (AA) - Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesi, dünya basınında geniş yankı buldu.

Tasarının ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesi, Japon basınında geniş yer buldu.

Kyodo ajansı, "BM, Washington yönetiminin Kudüs kararını eleştirdi” başlığıyla verdiği haberinde BM’nin, Washington’un desteklediği ülkelere finansal yardımı sona erdireceği tehdidine rağmen kararın ezici çoğunlukla kabul edildiğini belirtti.

Japon NHK televizyonu, "BM Kudüs’ün statüsünün değişmesini yok saydı” manşetini kullandığı haberinde "BM Genel Kurulu, Kudüs’ün statüsünde herhangi bir değişimi reddeden karar taslağını kabul etti.” ifadelerine yer verdi. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına karşılık kararın Türkiye ve Yemen tarafından teklif edildiğine ve çoğunluğun desteği ile Genel Kuruldan geçtiğine işaret edilen haberde, BM Genel Kurulunda 3’te 2 çoğunlukla geçen kararın uluslararası toplumun ABD’nin Kudüs tutumuna karşı ve endişeli olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Çin’in resmi ajansı Şinhua da "BM, Kudüs’ün statüsüne ilişkin kararı kabul etti” manşetiyle verdiği haberinde hukuki bağlayıcılığı olmasa bile kararın uluslararası toplumun kolektif iradesini yansıttığı ve siyasi ağırlığının bulunduğu kaydedildi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından "Global Times" gazetesi, "Türkiye, BM’nin ABD’ye karşı Kudüs kararından memnun" başlığıyla servis ettiği haberinde, "Türkiye, BM Genel Kurulunun ABD’nin Kudüs’ün statüsüne ilişkin kararını reddetmesini memnuniyetle karşıladı." ifadelerini kullandı.

Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter üzerinden paylaştığı "Kudüs konusunda BM Genel Kuruluna sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Trump yönetiminin, BM Genel Kurulu tarafından gayrı hukukiliği en sarih şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an evvel dönmesini bekliyoruz.” mesajına yer verildi. Haberde Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in açıklamalarına da dikkat çekildi.

Hong Kong merkezli "South China Morning Post" gazetesi de "BM ezici çoğunlukla Trump’ın Kudüs kararını kınadı" başlığını attı.

- Endonezya

Endonezya’nın haber ajansı Antara, ‘’BM’de 128 ülke Trump’ın kararına karşı çıktı’’ başlığıyla verdiği haberde Trump’ın, BM oylamasında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını reddeden karar tasarısına destek verecek ülkeleri, yardımı kesmekle tehdit ettiğine de değinildi.

‘’BM oylamasında 128 ülke ABD’ye karşı’’ başlığını atan "Kompas" gazetesi, oylamada ABD’nin yalnız bırakıldığına dikkati çekti.

"Rebuplika" gazetesi ise ABD’nin BM Genel Kurulundaki oylamada 9 ülke ile sınırlı kaldığını vurgulayarak, ‘’Görünüşe göre Trump’ın maddi yardımları kesme tehdidinden ülkeler etkilenmiş görünmüyor.’’ yorumunda bulundu.

‘’BM, ABD’nin Kudüs kararını reddetti’’ başlığını kullanan haber kanalı Metro Tv, internet sitesindeki haberinde, Endonezya’nın BM Daimi Temsilcisi Triansyah Djani’nin ‘’BM Genel Kurulunda alınan kararla uluslararası toplum, ABD'nin tek taraflı Kudüs kararının yasa dışı ve uluslararası yasalara aykırı olduğunu onayladı.” ifadelerine yer verdi.

- Pakistan

Pakistan'da yayımlanan "Dawn" gazetesi, BM Genel Kurulunda yapılan oylama için "BM 128-9 oyla Trump'ın Kudüs kararını reddetti" başlığını kullandı. Gazete, "BM Genel Kurulu ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının geçersiz olduğunu deklare etti." ifadelerini kullandı.

"Tribune Express" gazetesi, "Filistin için zafer: BM, 128-9 oyla ABD'nin Kudüs kararını reddetti" başlığını kullandı. Gazete, ABD yönetiminin tehditlerine rağmen tasarının ezici bir çoğunlukla kabul edildiğine dikkati çekti.

Geo TV, resmi internet sayfasında gelişmeleri "Trump'a meydan okuma, BM ABD'nin Kudüs kararını 128-9 oyla kınadı" başlığıyla gördü. Haberde, "Birçok Batılı ve Arap müttefikinin aleyhine oy kullandığı Washington izole edildi." değerlendirmesine yer verildi.

- Rusya

Rus medyası, Trump’ın oylamadan önce mali yardımlara yönelik kullandığı tehditlere işaret etti.

RBK gazetesine konuşan Rus uzmanlar, "ABD, tehditlerine rağmen kararı destekleyen müttefiklerine yardımı kesmeyecek. Rusya ve İran’ın artan etkisi nedeniyle Ortadoğu’daki etki alanından uzaklaşmak istemeyecek. ABD’nin bu konuda hedef alabileceği ve en çok risk altında bulunan ülkeler ise Mısır ve Ürdün." ifadelerini kullandı.

Bazı gazeteler İsrail’in eski Moskova Büyükelçisi Zvi Magen’nin görüşlerine yer verdi. Magen, BM tarafından alınan kararın “beklendik” olduğunu ancak bunun İsrail’in Kudüs’e yönelik bakış açısında bir değişiklik yaratmayacağını savundu.

- Malezya

"News Strait Times" gazetesi oylamada 128 ülkenin destek oyu kullandığını, 9 ülkenin karşı çıktığını, 35 ülkenin ise çekimser oy kullandığını hatırlattı.

"Free Maleysia Today", İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM’nin kararını kabul etmediği yönündeki açıklamasına yer vererek, "Netanyahu'nun 'Kudüs’ü ABD’nin desteğiyle tüm dünyaya İsrail’in başkenti olduğunu göstereceğiz.’ açıklamasının tepki gördüğünü" aktardı.

- Afganistan

Afganistan'ın haber ajansı Rasadnews, ''BM Trump'ın kararına karşı çıktı'' başlığıyla duyurduğu haberde, ABD'ye Kudüs'ün İsrail’in başkenti olarak tanıma kararından vazgeçmesi çağrısında bulunan kararın BM Genel Kurulunda büyük çoğunlukla kabul edildiğini belirtti.

"BM oylamasında ABD'ye karşı hayır’’ başlığını atan Azadi haber sitesi, Afganistan dahil üye ülkelerin çoğunluğunun Kudüs tasarısının kabulünü talep ettiğine ve oylamada da ABD kararına hayır oyu kullanıldığına dikkati çekti. Sitede, BM'de alınan bu karara en çok Filistinlilerin sevindiği ve en çok İsraillilerin sinirlendiği yorumuna yer verildi.

- Avustralya

Avustralya’nın çekimser oy kullandığı oylamayı değerlendiren ülke medyası, Trump’ın tehditlerine rağmen ABD’nin tek taraflı aldığı Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" ilan etme kararının reddedildiğini öne çıkardı.

Avustralya Yayın Kurumu (ABC) ve Sky News Avustralya, Trump’ın üye ülkeleri tehdit etmesine rağmen aralarında Avustralya’nın da bulunduğu 35 ülkenin çekimser kaldığı BM Genel Kurulunda Kudüs kararının 9’a karşı 128 oyla reddedildiğini duyurdu.

ABD’nin İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya gibi ana müttefiklerinin Türkiye ve Yemen tarafından ortaklaşa yürütülen kampanyaya destek vererek hayır oyu kullandığı belirtilen haberde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın oylamayı ‘‘Filistin için bir zafer’’ olarak tanımlamasına yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘‘Trump, dolarlarınla Türkiye’nin demokratik iradesini satın alamazsın’’ dediğini hatırlatan ABC, Avustralya’nın BM Daimi Büyükelçisi Gillian Bird’in "ABD’nin barış görüşmelerindeki liderlik rolüne devam etmesi için çekimser oy kullandıkları" açıklamasına da yer verdi.









