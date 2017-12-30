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"Kudüs" temalı durak ilgi çekiyor

- Konya Büyükşehir Belediyesi, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına tepki göstermek ve Kudüs'ün gündemde kalmasını sağlamak için kent merkezindeki otobüs durağını, "Kudüs, Filistin'in başkentidir" yazılı görsellerle giydirdi - Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Büyükkarakurt: - "Kudüs, yıllardır Türkiye'nin ve İslam ülkelerinin davası olmuştur. Burası kolayca İsrail'e bırakılacak bir bölge değil. Dolayısıyla biz de bu davayı gündemde tutmak, vatandaşlarımızın gündeminde kalmasını sağlamak amacıyla böyle bir faaliyette bulunduk"

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesince, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına tepki amacıyla iki otobüs durağı, Kudüs temasıyla kaplandı.

Kent merkezindeki en işlek caddesi Alaaddin Bulvarındaki iki otobüs durağı, Büyükşehir Belediyesince Mescid-i Aksa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu görsellerle kaplandı.

Vatandaşların da ilgisini çeken "Kudüs" temalı durakta, "Kudüs, Filistin'in başkentidir" yazısı dikkati çekiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Büyükkarakurt, AA muhabirine, Türkiye ve dünyanın meselesi olan Kudüs soruna dikkat çekmek amacıyla kentin en işlek bulvarındaki bazı durakları Kudüs temalı afişlerle giydirdiklerini söyledi.

Kudüs'ün üç dinin de kutsal alanı kabul edildiğini fakat İslam'ın kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Büyükkarakurt, "Kudüs, yıllardır Türkiye'nin ve İslam ülkelerinin davası olmuştur. Burası kolayca İsrail'e bırakılacak bir bölge değil. Dolayısıyla biz de bu davayı gündemde tutmak, vatandaşlarımızın gündeminde kalmasını sağlamak amacıyla böyle bir faaliyette bulunduk" dedi.

Lise öğrencisi Furkan Taha Koyuncu ise Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmada da bunu belirttiğini hatırlatarak, durağın bu şekilde düzenlenmesine sevindiklerini belirtti.

Vatandaşlardan Ali Bozdağ ise durağın "Kudüs" görselleriyle donatılmasının anlamlı olduğunu dile getirdi.

İmam Hatip lisesi öğrencisi Ömer Topaç da belediyenin yapmış olduğu uygulamayı güzel bulduğunu belirterek, "Gençler olarak tüm belediyelerin Filistin konusuna dikkati çekmelerini istiyoruz." diye konuştu.

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