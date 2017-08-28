Kudüslü çocuklar bayramlıklarına kavuştu

İSTANBUL (AA) - Mirasımız Derneği, Kudüs ve çevresindeki kurban çalışmalarının yanı sıra hayırseverlerin yardımıyla Kudüslü çocuklara bayramlık giysilerini de teslim ediyor.

Kudüs ve civarında yardım ve imar çalışmaları yapan uluslararası tek sivil toplum kuruluşu olan Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği), kurban çalışmasının yanı sıra, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da hayırseverlerin yardımlarıyla Kudüslü çocukları giydiriyor. Bayram öncesi bin 750 çocuğa bayramlık giysilerini teslim eden dernek, bayramın 1. gününe kadar 3 bine yakın çocuğa bayramlıklarını hayırseverlerin bağışlarıyla ulaştıracak.

Yaşam şartlarının ağır olduğu Kudüs'te kesilecek kurbanlarla Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Müslümanları sevindirmeyi amaçlayan dernek, bu sene kurbanını Kudüslülerle paylaşmak isteyen vatandaşlar içinse hisse bedelini 950 Türk Lirası olarak belirledi. Dernek, vekalet yoluyla kurbanlıklarını kestiren vatandaşlara bayramın ikinci günü telefon mesajı ile bildirecek.

- İsteyenler, arefe gününe kadar vekalet verebilecek

Kurbanların videolarını da hisse sahipleriyle paylaşacak olan dernek aracılığıyla Kudüs'te kurban kesmek isteyenler, arefe gününe kadar vekalet verebilecek. Dernek, kurban bağışlarını elden makbuz karşılığı alabildiği gibi, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Kuveyt Türk, Türkiye Finans ve Albaraka Türk üzerinden de kabul ediyor. Dernekle iletişime geçmek isteyenler, derneğin web sitesinden ya da 0212-524 0101 nolu telefondan ulaşabilecekler.



