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Kudüslü ressam Sündüs Recebi'nin "Benim Şehirlerim" sergisi

- Sergi, 9 Ocak'ta Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde ziyarete açılacak.

Kudüslü ressam Sündüs Recebi'nin

İSTANBUL (AA) - Kudüslü genç ressam Sündüs Recebi'nin Kudüs ve İstanbul'u işlediği eserlerinin yer aldığı "Benim Şehirlerim" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan sergi, 9 Ocak'ta Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde ziyarete açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen, sanatçının çok yönlü bir ressam olduğunu belirterek, "Onun resimleri üzerinden Kudüs'ü algılamak ve oradan İstanbul'a uzanmak eminim sanatseverlere özel bir resim deneyimi sunacak. Sündüs Recebi'nin resimlerinde, genç yaşta ulaştığı özgün üslubun ileride yapacağı önemli eserlerin habercisi olacağını düşünüyorum. Kudüs'ü bu şehirde doğmuş büyümüş genç bir sanatçının dünyasından görme imkanı sunan Benim Şehirlerim projesini takdim ederken ressam Sündüs Recebi'ye gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Şen, projenin altı ay önce gündeme geldiğine işaret ederek, "Kudüs'ü İstanbul'da sanatla gündeme taşıyacak olmanın, iki medeniyet beşiği şehrin genç bir ressamın tuvallerinde buluşacak olmasının heyecanını duydum. Fakat bütün ömrümüz boyunca Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı zulümle gündemimize kazınan makus talih yine nüksetti. Sergi hazırlıklarının sonuna geldiğimizde, ne yazık ki bambaşka bir provokasyonla içimizdeki kanayan yaraya çomak sokulmak istendi. Birleşmiş Milletler'deki hemen hemen tüm ülkelerin ortak tavrıyla kınanan ve reddedilen bu girişim umarım tersine rücu eder ve bu projede olduğu gibi Kudüs’ü sanatla medeniyetle barışla anacağımız günleri getirir." değerlendirmesini yaptı.

Recebi'nin farklı dönem eserlerinden özel bir seçkiye yer veren sergi açılışında, sanatçının eserlerinin fotoğraflarının yer aldığı katalog hediye edilecek.

Sergi, 30 Ocak Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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