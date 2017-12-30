Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Celal İnan Grup Tillo Veysi Atadan Eto
AA'nın oylamasına katıldılar
AA'nın oylamasına katıldılar
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Bir hafta ücretsiz
Bir hafta ücretsiz
Bitcoin açıklaması
Bitcoin açıklaması
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır

Kudüs'te çıkan olaylarda 7 Filistinli yaralandı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde düzenlenen gösteriye müdahale etmesiyle çıkan olaylarda 7 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail...

Kudüs'te çıkan olaylarda 7 Filistinli yaralandı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde düzenlenen gösteriye müdahale etmesiyle çıkan olaylarda 7 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail işgalini protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi ile müdahale ettiği belirtildi.

Müdahalede 7 kişinin plastik mermiyle yaralandığı, 23 kişinin de göz yaşartıcı gazdan olumsuz etkilendiği kaydedildi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FilistinIsrailKudüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5