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Kudüs'te göstericilere müdahale

- İsrail polisi, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararını protesto etmek isteyen Filistinli göstericilere müdahale etti

Kudüs'te göstericilere müdahale

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen gösterilere müdahalesinde 1 Filistinli yaralandı, 1 Filistinli gözaltına alındı.

Doğu Kudüs'teki Selahaddin Caddesinde bir araya gelerek ellerinde Filistin bayraklarıyla slogan atan gruba, İsrail güçleri ses bombalarıyla müdahale etti.

Göstericilerin ellerindeki Filistin bayraklarını toplayan İsrail polisi ile göstericiler arasında şehrin sokaklarında bir süre kovalamaca yaşandı. İsrail polisinin müdahalesi sırasında bir kişi hafif şekilde yaralanırken bir kişi de gözaltına alındı.

Polisin müdahalesinin ardından göstericiler olaylar çok büyümeden dağıldı.

İsrail polisinden ise olaylara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık'tan bu yana başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'daki kentler ile Gazze sınırındaki bölgeler gösterilere sahne oluyor. İsrail güçleri bu gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek veya plastik mermilerle müdahale ediyor.


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ABDBGMKFilistinIsrailIşgal Altındaki Doğu Kudüs
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