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Kudüs'te Patrik Theophilos protestosu

- Yüzlerce Arap "kiliseye ait malları İsrail'e aktarmakla" suçladıkları Kudüs Ortodoks Patriği 3. Theophilos'un görevi bırakmasını istedi

Kudüs'te Patrik Theophilos protestosu

KUDÜS (AA) - Kudüs'te yüzlerce Arap, kiliseye ait malların İsrail'e aktarılmasını protesto etmek ve Kudüs Ortodoks Patriği 3. Theophilos'un görevi bırakmasını istemek için gösteri düzenledi.

Eski Şehir içinde yer alan Bab el-Halil bölgesinde düzenlenen gösteride sık sık Theophilos'un gitmesi yönünde sloganlar atan kalabalık, "(Kudüs'teki) Ortodoks Vakıfları Ortodokslarındır, Theophilos'un değil", "Theophilos, meşruiyet hakkına sahip değildir" yazılı dövizler taşıdı.

AA muhabirine konuşan Ortodoks Konsey Üyesi Uday Bacali, "Eski Patrik Irenius, Eski Kudüs'te aralarında iki otel ile bir binanın da bulunduğu taşınmazları İsrail'e aktarmıştı. Theophilos da Kudüs'te kiliseye ait bir çok taşınmazı İsrail'e aktardı." dedi.

"Theophilos ve ekibini istemedikleri" mesajını Patrikhaneye duyurmak istediklerini söyleyen Bacali, bütün Hristiyan grupların katıldığı bu gösteriye Müslümanların da destek verdiğini ifade etti.

Öte yandan İsrail meclisi Knesset'teki Ortak Arap Listesi Başkanı Eymen Avde de gösteride yaptığı konuşmada, "Meselenin hepimiz için ulusal olduğunu vurgulamak için buradayız. Çekişmeyi ulusal boyuttan alarak dini boyuta dönüştürmeye çalışanlar var." dedi.

İsrail basınında birkaç ay önce yayımlanan "Batı Kudüs'te kiliseye ait malların İsrail'e satıldığı" yönündeki haberlerin ardından bu, Ortodoks Hristiyanların Theophilos'a karşı düzenlediği "en büyük gösteri" olma özelliği taşıyor.




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