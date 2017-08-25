Kudüs'te sinagog açılışı

RAMALLAH (AA) - Filistin hükümeti, İsrailli yetkililerin Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güney kesimindeki Silvan'da sinagog açılışına katılmasını kınadı.

Hükümet sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli bazı bakan ve milletvekillerinin, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güney kesimindeki Silvan beldesinde sinagog açılışına katılmasını kınayarak, bunun Kudüs'ün saygınlığına ayrıca şehrin Arap ve İslami dokusuna yönelik yeni bir saldırı niteliğinde olduğunu belirtti.

Mahmud, Aksa'nın güneyindeki Silvan'da sinagog yapılmasının işgalci İsrail hükümetinin siyasi amaçlarından kaynaklandığını ve bu sinagogun yerleşim politikasının bir parçası olduğunu, dinle alakası olmadığını ifade etti.

"İsrail'in bu politikası, hiç kimsenin istemediği din eksenli savaşlara yol açıyor" ifadelerini kullanan Mahmud, uluslararası topluma bölgede barış ve istikrarın tesisi ve gerginliğin sona ermesi için duruma müdahil olma çağrısında bulundu.

İsrailli bazı bakan ve milletvekilleri, Yahudi hahamları ile dün Silvan'da bir sinagogun açılışına katılmış, Filistin tarafı olaya tepki göstermişti.