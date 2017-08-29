KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Sultan 2. Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, "Bir Osmanlı hanedanı üyesi olarak Kudüs'e gideceğim. Oradaki Filistinli kardeşlerimize tekrar 'Sizin yanınızdayız' diyeceğiz. Kudüs'te yeniden Osmanlı ruhunu yaşatacağız. Oraya başımız dik gideceğiz." dedi.

Osmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'te yaşayan Müslümanlara destek vermek için Konya Meram Belediyesinin "Abdülhamid Han'ın İzinde Atiyye-i Seniyye" projesi kapsamında bu kente gideceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kudüs'e gidin" çağrısına uymak için böyle bir yolculuğa çıkmaya karar verdiklerini vurgulayan Osmanoğlu, oradaki camiler ile önemli mekanların bakım ve temizliği ile ilgileneceklerini aktardı.

- "Filistinli kardeşlerimiz bizi bekliyor"

Osmanoğlu, Kudüs'e tüm Müslümanların sahip çıkması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ekim ayının ilk haftası inşallah Kudüs'te olacağız. Oradaki Osmanlı eserlerini inceleyeceğiz. Sultan Abdülhamid Han, oralarda neler yapmış onları göreceğiz ve hediyeler götüreceğiz. Bizimle beraber bazı siyasetçiler de gelecek. Bir Osmanlı hanedanı üyesi olarak Kudüs'e gideceğim. Oradaki Filistinli kardeşlerimize tekrar 'Sizin yanınızdayız' diyeceğiz. Kudüs'te yeniden Osmanlı ruhunu yaşatacağız. Oraya başımız dik gideceğiz. Çünkü dedelerimiz utanacağımız hiçbir şey yapmadı. Bilakis başımızı dik tutacak şeyler yaptı. Oradaki Filistinli kardeşlerimiz bizi bekliyor. Hep 'Osmanlı nerede' diyorlar."

Gazze'nin yüzde 70'inin Sultan 2. Abdülhamid'in tapulu malı olduğunu ifade eden Osmanoğlu, Osmanlı hanedanının Filistin konusunda çok hassas olduğunu dile getirdi.

- "Türk milleti olarak bu konuda çok duyarlıyız"

Orta Doğu'nun bugünkü durumuna değinen Osmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihte iz bırakan dedelerimiz seneler boyunca toprak vermemek için uğraştı. Sultan Abdülhamid, Yahudiler Filistin'den toprak almasın diye Gazze, Refah ve Harem-i Şerif'in etrafındaki toprakları kendi parasıyla satın aldı. Sultan, oralara çok değer verirdi. Musul ve Kerkük'ten sonra en çok toprak aldığı yer Filistin'dir. Çünkü Abdülhamid Han asırlar sonrasını görüyordu. Bugün Musul ve Kerkük'te nelerin yaşandığını biliyorsunuz. Filistin'de İsrail'in neler yaptığını görüyorsunuz. Türk milleti olarak bu konuda çok duyarlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediğini yineliyor ve 'Gazze'yi yalnız bırakmayın' diyorum."

Osmanoğlu, İslam dünyasın hala uykuda olduğunu, bunun kendilerini son derece üzdüğünü anlattı.

Kudüs ziyareti için vize işlemlerinin neticelenmesini beklediklerini belirten Osmanoğlu, "Bayramdan sonra neticelenmesini bekliyoruz. Vize konusunda bir sorun çıkarırlarsa bunu medyada haykıracağım. 'Demek ki korktukları bir şey var' diyeceğim. Gidiş amacımız belli. Oradaki camileri ve diğer mekanları temizlemek için gidiyoruz. İzin verdiklerinde de elbette bazı zorluklar çıkarmalarını da bekliyoruz." diye konuştu.