Kudüs'teki Hristiyan din adamlarından Trump'a

KUDÜS (AA) - Kudüs'teki patrikler ve kiliselerin başpapazları ABD Başkanı Donald Trump'a ortak bir mesaj göndererek, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Trump'ın kararını açıklamasına kısa süre kala gelen son dakika çağrısında Hristiyan din adamları, Kudüs'ün mevcut statüsünü değiştirecek böyle bir adımdan duydukları endişeyi dile getirdi.

Mesajda, "Böyle bir adımın Kudüs'te ve kutsal topraklarda nefret, çatışma, şiddet ve sıkıntıyı artıracağından, bizi birlik hedefinden uzaklaştırarak yıkıcı bir ayrılığa götüreceğinden eminiz." ifadeleri kullanıldı.

- Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Kudüs'te yarım asırdır devam eden işgal, ABD Başkanı Donald Trump'ın burayı İsrail'in başkenti olarak tanıma planıyla yeni bir safhaya girdi.

İsrail, 5 Haziran 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etti.

1980'de İsrail meclisi kabul ettiği bir yasayla Kudüs'ü doğusuyla batısıyla İsrail'in "birleşik başkenti" ilan etti. Böylece Doğu Kudüs'ün ilhakını resmi olarak duyurmuş oldu.

Buna karşılık BM Güvenlik Konseyi (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı kabul etti.

ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ü işgal altında sayıyor. Ayrıca hiçbir ülke Doğu veya Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıyor. İsrail'i tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyordu.

Trump'ın seçim sürecinde verdiği sözü yerine getirmesiyle ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke olacak. Filistinlilerden ve uluslararası toplumdan, bu kararın Filistin'in ve bölgeyi ateşe atacağı yönündeki uyarılar da bu planı Trump'ın gündeminden düşüremedi.