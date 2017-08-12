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"Kulak kanalına temizleme çubuğu sokmayın"

- UÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun: - "Kulak temizliği yaparken sadece kulak kepçesi ve kıvrımları temizlenmelidir, kanala temizleme çubuğu sokulmamalıdır" - "Bunun için kulak çubuğu değil sadece bir parça pamuk kullanılmalıdır. Temizlemede esas olan banyodan sonra kulak kanalının içinde oluşan nemi almaktır"

BURSA (AA) - Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Coşkun, kulak temizliği yaparken sadece kulak kepçesi ve kıvrımlarının temizlenmesi gerektiğini belirterek, kulak kanalına temizleme çubuğunun sokulmaması gerektiğini söyledi.

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında "kulak kiri" veya "kulak mumu" olarak bilinen ''serumen''i kulak çubuğu kullanarak temizlemenin duyu organının dengesini bozduğunu kaydetti.

Kulağın aslında kendisini temizlediğini dile getiren Coşkun, "Halk arasında kulak kiri olarak bilinen salgı tam tersine kulaklarımızın temiz kalabilmesini sağlar. Bu bal mumu kıvamındaki salgı kulak kanalımızı her türlü kalıntı, toz ve döküntü gibi maddelerden koruyor." dedi.

Bu maddenin bakteri ve mantarları engelleyerek, kulak enfeksiyonlarına karşı koruduğunu vurgulayan Coşkun, şöyle devam etti:

"Bu nedenle kulak temizliği yaparken sadece kulak kepçesi ve kıvrımlarını temizlemeliyiz ve kulak kanalına kesinlikle temizleme çubuğu sokmamalıyız. Kulak kanalının içinde bulunan salgı bezleri tarafından üretilen serumen adlı kulak salgısı, kolesterol, yağ ve çeşitli kimyasalları içeren doğal bir salgıdır. Bu salgının yapısal özelliği yaş, çevre şartları ve beslenmeye göre değişebilir.''

- ''Kulak çöpü kulağı temizlemez''

Coşkun, kulak çubuğunun kulaktaki "kir"in iç bölgelere itilerek tıkaç oluşmasına yol açtığına işaret ederek, "Bunun sonucunda kulakta tıkanma ve buna bağlı işitme kaybı, zaman zaman ağrı ve enfeksiyonlar oluyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

Kulak çöpünün temizlik esnasında kesinlikle kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Coşkun, "Kulak çubuğunu hiç kullanmamamız gerek. Kulak çöpleri kepçe kıvrımlarının arasını temizlemek içindir, içini değil. Bu noktada bireyler kulak kanallarının içini kulak çubuğuyla değil sadece bir parça pamukla parmaklarının gidebildiği noktaya kadar temizlemeli ve daha sonra ise bu iş esnasında kullanılan pamuk atılmalı. Temizlemede esas olan banyodan sonra kulak kanalının içinde oluşan nemi almaktır. Bunun dışında başka herhangi bir temizlik yapmamalıyız.'' diye konuştu.

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