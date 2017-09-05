Kulakları kesilen köpek yavruları koruma altına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla’nın Marmaris ilçesinde kulakları kesik olarak bulunan köpek yavruları koruma altına alındı.

Aksaz Deniz Üssü’nde kulakları bir asker tarafından kesildiği iddia edilen üç köpek yavrusu, Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAK-DER) ve Marmaris İçmeler Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO) yetkililerince veterinerde tedavi edildi.

Henüz iki aylık oldukları belirlenen çoban kırması köpeklerin kesilen kulaklarının tedavisi, veteriner hekim Behçet Düzgün tarafından ücret alınmadan yapıldı.

- "Askerlerin yardımıyla yavruları bulduk"

MAHAK-DER Başkanı Tülay Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaz Deniz Üssü’nde bir askerin köpek yavrularının kulaklarını kestiği ihbarını yine başka bir askerin yaptığını söyledi.

Askeri üs yetkililerinin ve askerlerin köpeklerin bulunmasında büyük çaba gösterdiklerini belirten Yıldız, "Askeri alanda 3 saat kulağı kesilen hayvanları aradık. Askerlerin de yardımıyla yavruları bulduk ve korumamız altına aldık. Bu ilkel olayın bir asker tarafından gerçekleştiğini öğrendik. Bu asker hakkında hem komutanlığı hem de savcılıkça işlem başlatıldı. Askerin adının C.A. olduğunu öğrendik." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına seslenen Yıldız, hayvanlara eziyetin cezalarının ve yaptırımlarının artırılmasını istedi.

Veterinerde tedavisi tamamlanan köpekler, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Köpeklere işkence ettiği iddia edilen Aksaz Deniz Üssü Komutanlığındaki C.A. adlı askerin gözaltına alındığı ve iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.