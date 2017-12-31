Kullandığı traktörün altında kalan muhtar öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, kendi kullandığı traktörün altında kalan muhtar hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karşıbağ köyünde eski köy muhtarı Hüseyin Aydoğdu (76), traktörü ile bahçesine gitmek üzere hazırlık yaparken, traktöre binmeden kontağa uzanarak traktörü çalıştırdı.

Traktörün aniden ileri doğru hareket etmesi ile arka tekerinin altında kalan Aydoğdu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan eski muhtar yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



