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Kullanılmayan eski öğrenci yurdu binasında yangın

- Ağrı'da depreme dayanıklı olmadığı için kullanılmayan eski öğrenci yurdu binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kullanılmayan eski öğrenci yurdu binasında yangın

AĞRI (AA) - Ağrı'da kullanılamayan eski öğrenci yurdu binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi'nde bulunan ve depreme dayanıklı olmadığı için kullanılamayan eski Öğretmenler Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu binasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, dumandan etkilenen itfaiye çalışanı Yavuz Başaran'a sağlık ekipleri müdahale etti.


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Anahtar Kelimeler:
Ağrıöğrenci YurduYangın
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