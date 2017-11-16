Kullanmadım dediği 'ByLock'ta sohbet grubu bile varmış

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan karı koca, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Talat İ. ile tutuksuz yargılanan eşi Ö.B.İ. ile avukatları hazır bulundu.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen sanıklar, haklarındaki tanık beyanları ve suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Talat İ, "ByLock"u incelemek için indirdiğini, programa giriş yapamayınca eşinin de telefonuna indirmeye çalıştığını iddia ederek, "ByLock'u telefonuma indirdim ancak programı kuramadım." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme başkanı Hasan Çınar ise sanığa, "Mahkemeye ulaşan raporlara göre ByLock'u indirmişsin hem de program aktive edilmiş görünüyor. Sohbet grubun bile var." diye tepki gösterdiği sanık Talat İ, "Programı kullanmadım, iddiaları kabul etmiyorum, suç işlemedim." savunmasını yaptı.

Sanık Ö.B.İ ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mütalaasını yapan duruşma savcısı, sanıkların "ByLock" kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyetince, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilirken, tutuklu yargılanan Talat İ. tutuklu geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Ö.B.İ'nin ise hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrol kararının devamı kararlaştırıldı.

Muhabir: Volkan Kaşik