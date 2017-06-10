ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısı karşısına "15 Temmuz 2016 Milli Mücadele Anıtı" yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi toplantısında, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit ve gazilerin verildiği Beştepe'deki külliye karşısına "15 Temmuz 2016 Milli Mücadele Anıtı" yapılması kararlaştırıldı.

"Ankara Emniyet Müdürlüğünün hemen yanına yapılması planlanan anıtın, müdürlük ve yakınında inşaat ile çevre düzenlemesinin sürmesi, anıtın önünde tören için meydan ihtiyacı olması ve bu alanın, konumu itibarıyla yapılacak devlet törenlerinde ulaşım ve koordinasyonu zorlaştıracağı gerekçeleriyle, darbe girişiminde bombalı saldırıya uğrayan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana giriş kapısı karşısındaki alana yapılmasının daha uygun olacağının" belirtildiği başkanlık yazısı, oy birliğiyle kabul edildi.