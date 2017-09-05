Kültür A.Ş. müzelerini 99 bin kişi ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler, Kültür A.Ş. müzelerine yoğun ilgi gösterdi.

Kültür A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 10 güne uzayan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı tatilinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından işletilen müzeleri 99 bin 150 kişi ziyaret etti.

Türkiye ve dünyadan seçilmiş 132 mimari eserin 1/25 oranında küçültülerek yapılmış maketlerinin yer aldığı Miniatürk'ü, bayram tatili boyunca 40 bin 500 kişi gördü. Büyük ilgi gören Miniatürk'teki eserlere ilişkin her türlü bilgi ve görsel ile 360 derece görüntülere, İBB'nin 9 dilde hizmet veren "Mobil Eser Tanıtım Uygulaması"yla sanal ortamda da ulaşılabildi.

Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak üzere Bizans İmparatoru 1. Jüstinyen tarafından 542 yılında yaptırılan Yerebatan Sarnıcı ise tatilde 23 bin 543 yerli, 15 bin 243 yabancı olmak üzere 38 bin 786 turist tarafından ziyaret edildi.

Dünyadaki 30 kadar panoramik müze içerisinde "tam panoramik" özelliği taşıyan "tek" müze olan Panorama 1453 Tarih Müzesi ile Topkapı Kültür Parkı'ndaki Türk Dünyası Kültür Mahallesi ise 19 bin 864 ziyaretçi sayısına ulaştı.