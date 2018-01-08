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Kültür A.Ş.'ye Kaptaner atandı

- Genel Müdür Duran'dan boşalan Kültür A.Ş'nin başına Kaptaner getirildi

Kültür A.Ş.'ye Kaptaner atandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı birimlerde değişim sürüyor.

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Rıdvan Duran'ın Kültür Dairesi Başkanlığı'na getirilmesi üzerine bu şirkete yeni atama yapıldı.

Kültür A.Ş.'nin başına Türk Telekom İletişim yönetmeni Kemal Kaptaner getirdi. Görev değişimi, belediyenin kurumsal künyesine işlendi ve Kaptaner görevine başladı.

Kemal Kaptaner kimdir?

Bursa 1967 doğumlu olan Kaptaner, Bursa Anadolu Lisesi'nin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünü bitirdi. Reklam yazarlığı, proje yönetmenliği, kreatif direktörlük yaptı. "İşler Kötüyse Reklam Yapın" adlı kitabı yayımlandı.

AKRA FM'de Genel Müdür olarak görev aldı. İstanbul Üniversitesi (İÜ), Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Reklamcılık ve Reklam Yazarlığı dersleri verdi. Türkiye Finans Katılım Bankası'ın ardından Anadolu Ajansı ve İMKB'de Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yaptı. Buradaki görevden sonra 2014'te Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü olarak çalıştı.

8 Ocak 2018 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki olan Kültür A.Ş'ye genel müdür olarak atanan Kaptaner, evli ve bir kız çocuğu babası.

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