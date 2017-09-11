EDİRNE (AA) - "Kültür Mirası Atölyesi-Bir Osmanlı Kenti Edirne" çalıştayı başladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sennur Akansel, düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 22 ayrı mimarlık fakültesinden belirli kriterlere uyan öğrencilerin programa davet edildiğini belirtti.

Çalıştayın 5 gün süreceğini, bu süreçte öğrencilere çeşitli seminerler ve sunumlar yapılacağını ifade eden Akansel, "Hocalarımız Edirne ve tarihi eserlerle ilgili sunumlar yapacak. Kent gezisi olacak. Daha sonra atölyelere dönüldüğünde öğrencilere Edirne kentinin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalarda bir sergi düzenlemeyi amaçlıyoruz." dedi.

Edirne'nin tarih ve kültürel değerler açısından Türkiye'nin en zengin kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Akansel, mimarlık öğrencilerinin bu kentte eğitim almasının büyük bir şans olduğunu anlattı.

Öğrencilerin geçmişi ve geleceği harmanlayacak bir şehirde eğitim gördüklerini ifade eden Akansel, "Amacımız kentimizin önemli değerlerini tanıtmak ve bu tanıtıma yönelik çalışmalar yapmak. Hem kentimizi hem de üniversitemizi bu yönde şanlı görüyoruz." diye konuştu.

Öğretim Görevlisi Yavuz Güner ise kentin tarihi değerleri ve önemi hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Çalıştay kapsamında Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen mimarlık öğrencileri tarihi mekanları gezerek atölye çalışması yapacak.