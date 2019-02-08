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"Kültür ve Mekân Buluşmaları"

- IAPS- CS 4. Kültür ve Mekân Buluşmalarının kapanış etkinlikleri 11-16 Şubat'ta gerçekleştirilecek

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İSTANBUL (AA)- Özyeğin Üniversitesi 10. yıl etkinlikleri kapsamında, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve IAPS-CS Çalışma Ağı iş birliği ile düzenlenen 4. Kültür ve Mekân Buluşmalarının son etkinliği 11-16 Şubat'ta TAK Kadıköy'de gerçekleştirilecek.

Özyeğin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 2012, 2014 ve 2016'da düzenlenmiş olan IAPS-CS Network Kültür ve Mekân Öğrenci Buluşması, "IAPS-CS Culture & Space Network: Kültür ve Mekân Buluşmaları 4" kapsamında atölye ve fikir yarışması ürünlerinin sergileneceği, ödüllerin verileceği, makale sunumlarının yapılacağı ve farklı okullardan öğrencilerin katılacağı bir etkinlikler dizisi ile tamamlanacak.

Bu kapsamda 11-14 Şubat 2019'da Tasarım Atölyeleri ve Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması ürünlerinin sergisi, 16 Şubat 2019'da atölye, makale seçkisi ve yarışma ödül töreninin de yapılacağı Kültür ve Mekân Öğrenci Buluşması, TAK Kadıköy adresinde gerçekleştirilecek.

2018 yılı eylül ayında başlayan etkinlikler bu yıl, İstanbul’un, kentin ‘artiküle edilebilen hali’ üzerinden sorgulandığı buluşmalara, atölye programlarına ve projelere ev sahipliği yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
IAPS- CS 4. Kültür Ve Mekân BuluşmalarıIAPS-CS Culture & Space Networközyeğin üniversitesi
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