Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Diyarbakır'da:

DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Biz sahip olduğumuz büyük potansiyeli, Diyarbakır'ın bu büyük zenginliğini gereği gibi tanıtabilirsek 3-5 yıl içinde Diyarbakır'ın turizm bakımından bölgenin ve Avrupa'nın en önemli cazibe merkezlerinden biri olmaması için hiçbir sebep yok." dedi.

Bakan Avcı, kentteki sivil toplum temsilcileriyle bir otelde düzenlenen "İftar ve İstişare Toplantısı"nda, kentte yapılan çalışmalarla yepyeni bir Diyarbakır tablosunun ortaya çıkarıldığını söyledi.

Diyarbakır'ın bölgenin önde gelen cazibe merkezlerinden biri olacağını ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Türkiye dünyanın altıncı Avrupa'nın da dördüncü büyük destinasyonudur. Türkiye bu dereceye 1980'li yıllarda rahmetli Özal'ın başlattığı ve merkezinde deniz, kum, güneş yani kıyı turizmi olan hamle ile geldi. Biz yıllarca deniz, kum , güneş diyerek dünyanın en büyük altıncı turizm destinasyonu olduk. Halbuki Türkiye'nin her köşesi deniz, kum, güneş dışında pek çok turizm alanında çok büyük bir potansiyele sahip. Aklınıza gelebilecek bütün turizm türleri Türkiye'nin tüm bölgelerinde altın bir potansiyel olarak yıllardan beri bekliyor."

Kayak federasyonuyla birlikte bir çalışma yaptıklarını ifade eden Avcı, bunun yakında sonuçlanacağını, dünyanın en güzel pistlerini bu dağlarda oluşturmanın mümkün olacağını vurguladı.

Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır pek çok turizm türünde gerçekten bölgenin parlayan yıldızı olabilecek potansiyele sahip. Türkiye denince yıllardan beri insanların aklına deniz, kum ve güneş geliyordu. Bir de bunun üzerine son zamanlarda terör olayları üzerinden yapılan menfi propagandalar da eklenince turizm 2010 yılında ciddi bir dar boğaza girdi. Ama önce Suriye sonra İngiltere, Almanya, Avrupa pazarı hızla toparlanıyor. Biz sahip olduğumuz büyük potansiyeli, Diyarbakır'ın bu büyük zenginliğini gereği gibi tanıtabilirsek 3-5 yıl içinde Diyarbakır'ın turizm bakımından bölgenin ve Avrupa'nın en önemli cazibe merkezlerinden biri olmaması için hiçbir sebep yok."

Turizm sektöründe hizmet kalitesi, tesis ve yetişmiş insan gücü bakımından sıkıntılarının olmadığını aktaran Avcı, yanlış algıları değiştirmek için turizm tanıtımında strateji değişikliğine gittiklerini dile getirdi.

Turizm tanıtım stratejilerini tek tek illeri ve ürünleri tanıtacak şekilde yenilediklerini kaydeden Avcı, Avrupa'nın en temiz denizlerine sahip olduklarını söyledi.

Avcı, Diyarbakır'daki sanat eseri ve mimari yapıların turist çekmek için yeterli olduğunu belirterek, "Bu imkanlarımızı önce kendimize sonra başkalarına gereği gibi tanıtabilirsek Diyarbakır için 200 bin yerli turist, 24 bin yabancı turist çok mahcup edici rakamlardır. Diyarbakır için 200 bin turist nedir? Hava meydanının kapasitesi 5 milyondur. Ulaşım bakımından da çok şükür eksiğimiz yok. Tek tek şehirlerimizi ve ürünlerimizi döne döne anlatıyoruz, anlatacağız. İnşallah Diyarbakır'da bir dahaki iftarda 200 binden değil milyonlardan bahsederek iftar ve iftihar edeceğiz." ifadelerini kullandı.